Serie del Caribe resultados | Definidas las semifinales: México Verde vs. Dominicana y Puerto Rico vs. México Rojo

Zapopan, México/México Verde contra República Dominicana y Puerto Rico ante México Rojo serán las semifinales de la Serie del Caribe 2026, que se disputarán el viernes tras cerrarse la primera ronda en el estadio Panamericano de béisbol, en Guadalajara.

El país anfitrión juega este clásico caribeño con dos equipos: México Rojo (Charros de Jalisco) y México Verde (Tomateros de Culiacán).

En el partido estelar del jueves, México Verde vino de atrás con un rally de seis carreras en el octavo episodio para vencer 10x7 a República Dominicana.

"Sabemos que no hemos jugado como podemos, pero hoy los muchachos mostraron lo que pueden hacer. Ganando mañana, vamos a jugar por el campeonato. Yo tengo fe y confianza en mi gente, y le pido a los fanáticos de México que no pierdan la fe en nosotros", dijo Lorenzo Bundy, mánager de México Verde.

Los Tomateros cerraron la primera fase con marca de 2-2 e impidieron que los Leones del Escogido dominicanos, campeones defensores, mantuvieran el paso perfecto y terminaron quedando 3-1.

Los Leones se manifestaron desde la primera entrada con tres carreras. Sócrates Brito produjo dos y anotó la tercera.

La novena mexicana respondió en el tercer inning: Carlos Sepúlveda había recibido pasaporte y luego pasó por la registradora impulsado con un jonrón de Allen Córdoba.

En el cuarto episodio, Franchy Cordero también conectó un palo de cuatro estaciones para los quisqueyanos. Y en el sexto, los Leones registraron dos cuadrangulares más: uno de Franchy Cordero -el segundo de la noche- y otro de Jimmy Paredes.

México Verde se acercó en el cierre del sexto inning: Sepúlveda pegó sencillo y Luis Verdugo anotó.

En la séptima, cada novena hizo una carrera. Tras robarse la tercera base, Brito anotó por los Leones, y Yadir Drake por los Tomateros.

Los locales vinieron de atrás en la octava con un rally de seis carreras. Rodolfo Amador (sencillo), Yadir Drake (sencillo), Joey Meneses (elevado de sacrificio) y Esteban Florial (jonrón) comandaron la rebelión verde.

Anthony Gose fue el serpentinero ganador con salvamento de Lupe Chávez. Conner Greene fue el pitcher derrotado.

Panamá se fue sin victoria -

A primera hora, Panamá quedó eliminada al perder 8x3 ante Puerto Rico.

Los Federales de Chiriquí de Panamá se despidieron con marca de 0-4. Mientras tanto, los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico avanzaron a semifinales con 2-2.

"El partido empezó bien para nosotros, lastimosamente luego tuvimos un episodio de cuatro carreras en contra y ellos tomaron el comando del juego. No pudimos obtener la victoria en esta Serie del Caribe. Simplemente queda pasar la página y aprender de todo lo que sucedió", dijo José Mayorga, mánager de Panamá.

La novena canalera tomó una prometedora ventaja de dos carreras producidas por Johan Camargo: la primera con un sencillo en la entrada inicial y la otra con un elevado de sacrificio en el quinto inning.

La ilusión de los Federales se esfumó en el sexto rollo, cuando los Cangrejeros cosecharon un racimo de cuatro carreras: Nelson Velázquez impulsó una al igual que Isan Díaz, y después apareció Christian Vázquez para producir dos más.

Panamá intentó regresar al juego en la séptima entrada con una carrera impulsada por José Ramos.

Pero en el octavo capítulo los toleteros boricuas consiguieron un rally de tres carreras anotadas por Andrew Velázquez, Jack López y Vázquez.

En la novena entrada, Yohandy Morales anotó para los Cangrejeros la última carrera del partido, impulsado por Díaz.

Blane Abeyta fue el pitcher ganador y Humberto Mejía cargó con la derrota.