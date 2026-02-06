Serie de las Américas 2026 resultado| Panamá vs Venezuela: Águilas levantan el vuelo ante el anfitrión

La representación panameña comienza su participación en el certamen regional que se disputa en el territorio venezolano.

Panamá/Panamá, representado por las Águilas Metropolitanas, debutó con un triunfo sobre el anfitrión Venezuela (Navegantes del Magallanes, por 8 carreras a 7, en la primera jornada de la Serie de las Américas 2026.

Aunque el equipo panameño tomó la ventaja, con dos carreras en la parte alta del primer episodio, no pudo sostenerla ya que el elenco venezolano anotó seis 'rayitas' en esa entrada.

La respuesta panameña llegó en la segunda entrada con tres carreras anotadas por Carlos Mosquera, Eduardo Vaughan y Juan Alonso.

Dos anotaciones en el sexto episodio y una más en el séptimo propiciaron que Panamá retomara el comando y no lo perdiera a pesar de que Venezuela descontó con una carrera en el octavo capítulo.

Bryan Cáceres limitó a sus rivales a dos imparables, dio dos ponches y tres bases por bolas en un relevo de cinco entradas y dos tercios para ser el lanzador ganador. En tanto Ronnie Williams cargó con la derrota.

El conjunto panameño tuvo entre sus mejores bateadores a Gabriel Noriega quien bateó cuatro hits en cinco turnos con cuatro carreras empujadas. Eduardo Vaughan de 4-3 con dos carreras anotadas y dos empujadas y Carlos Mosquera de 4-2 con tres anotadas.

Por Venezuela, Wilfredo Tovar de 4-2 con dos carreras anotadas. Aldrem Corredor de 4-2 con una anotada y una remolcada y Rougned Odor de 5-2 con una anotada y dos impulsadas.

Próximos partidos de Panamá