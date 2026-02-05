Premundial Sub-17 de Concacaf| Panamá arranca con goleada en casa ante Dominica

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá arrancó con paso firme su camino en el Premundial Sub-17 de Concacaf al golear 6-1 a Dominica, en el partido inaugural del Grupo B disputado en el estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá.

Desde el pitazo inicial, el conjunto panameño impuso condiciones con un dominio abrumador del balón, reflejado en un 84.4 % de posesión, frente al 15.6 % de su rival. Esa superioridad se tradujo rápidamente en el marcador cuando Oliver Pinzón abrió la cuenta al minuto 12, dando tranquilidad al equipo local.

Panamá mantuvo la presión constante y encontró el segundo tanto gracias a Thiago Chalmers al 28’, aunque Dominica logró descontar poco después mediante Carlique Prevost, quien convirtió un penal al minuto 31. Sin embargo, la reacción canalera fue inmediata: Chalmers volvió a aparecer al 37’ para firmar su doblete y ampliar la ventaja.

Antes del descanso, Alexander Tull anotó el cuarto gol en tiempo de reposición (45+3’), dejando prácticamente sentenciado el encuentro al término de la primera mitad. En el complemento, Panamá siguió controlando el ritmo del juego, mostrando mayor efectividad en los duelos individuales ganados (55.7 %) y generando peligro constante por las bandas, lo que se reflejó en los 10 tiros de esquina a su favor.

En los minutos finales, Arián Reyes marcó el quinto tanto al 84’, y nuevamente Thiago Chalmers, figura indiscutida del partido, cerró la goleada al 90+5’, completando un triplete que coronó una actuación dominante del equipo panameño.

Aunque Dominica ganó más duelos aéreos (54.5 %), Panamá supo imponer su juego colectivo, con 13 intercepciones y un manejo inteligente del balón, pese a caer en tres ocasiones en fuera de juego. El contundente resultado le permite a Panamá iniciar el Premundial con confianza y enviar un mensaje claro al resto de los equipos del Grupo B: el objetivo de clasificar está bien definido desde el primer partido.

Estadísticas del partido

Posesión

Panamá: 84.4%

84.4% Dominica: 15.6%

Porcentaje de duelos individuales ganados

Panamá: 55.7%

55.7% Dominica: 44.3%

Duelos aéreos ganados

Panamá: 45.5%

45.5% Dominica: 54.5%

Intercepciones

Panamá: 13

13 Dominica: 12

Fuera de juego

Panamá: 3

3 Dominica: 0

Tiros de esquina