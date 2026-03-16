Fidel Escobar prioriza su recuperación y queda fuera de la fecha FIFA de marzo con Panamá

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Panamá/La selección de Panamá afrontará la próxima fecha FIFA de marzo sin uno de sus habituales en la zaga.

El defensor Fidel Escobar, actual jugador del Deportivo Saprissa, no será convocado para los compromisos ante Sudáfrica, debido al proceso de recuperación que sigue tras una intervención médica en la zona lumbar, esto según el medio de comunicación Teletica.

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La información fue confirmada por Gerinaldo Martínez Quijada, jefe médico de la selección de Panamá, quien explicó que el objetivo principal es proteger la integridad física del futbolista y evitar cualquier riesgo de recaída que pueda comprometer su carrera o su posible presencia en la Copa del Mundo.

Escobar se sometió el pasado 27 de enero a una infiltración en la columna lumbar, procedimiento que forma parte del tratamiento para aliviar las molestias que lo han mantenido bajo seguimiento médico. Desde entonces, su evolución es monitoreada de forma coordinada entre el cuerpo médico del Saprissa y el equipo médico de la federación panameña.

Martínez Quijada explicó que el seguimiento del jugador se realiza directamente con el club costarricense.

“Los que saben bien el estado es allá en Saprissa. Yo converso con frecuencia con el doctor Esteban Campos, y él me mantiene al tanto de cómo evoluciona”, señaló el médico de la selección nacional.

El galeno también indicó que todo el proceso se basa en la progresión del futbolista durante su recuperación en Costa Rica. Según explicó, cada decisión se toma con cautela para asegurar que el defensor pueda regresar a la competencia en condiciones óptimas.

“Van paso a paso para que tenga un retorno deportivo seguro, que es lo que siempre buscamos los médicos, y no que vuelva a jugar y tenga una recaída”, añadió Martínez Quijada.

Por su parte, el doctor Esteban Campos, médico del Deportivo Saprissa, confirmó que todavía no existe una fecha definida para el regreso del panameño a las canchas. El especialista explicó que el avance del jugador se evalúa constantemente, tanto desde el punto de vista médico como físico.

“No tenemos una fecha porque vamos midiendo el comportamiento médico y físico. Cuando veamos que tiene un volumen de entrenamiento suficiente y que el proceso es estable, entonces permitiremos que compita”, explicó Campos.

El médico del club morado también resaltó la importancia de manejar la situación con responsabilidad, considerando los objetivos del jugador a nivel internacional.

“Fidel se juega este año un Mundial. No podemos poner en riesgo esa oportunidad. Sería ingrato para él y para el club si damos pasos que no sean certeros”, subrayó.

En este contexto, el plan médico apunta a que Fidel Escobar complete una recuperación total antes de volver a la competencia oficial, con la mirada puesta en llegar en plenitud a los próximos compromisos con la selección de Panamá y mantener vivo el objetivo de disputar la Copa del Mundo.