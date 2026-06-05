Adalberto Carrasquilla | Orlando Mosquera se refirió a la actualidad del 'Coco' y su lesión

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Adalberto Carrasquilla | Orlando Mosquera se refirió a la actualidad del 'Coco' y su lesión / TVMAX
TVMAX
05 de junio 2026 - 16:33

Panamá/Para todo el país la actualidad de Adalberto Carrasquilla sigue siendo de gran interés, su compañero Orlando Mosquera guardameta de la selección de Panamá adelantó que ha visto al "Coco" evolucionando de manera satisfactoria.

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