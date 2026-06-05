EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Para todo el país la actualidad de Adalberto Carrasquilla sigue siendo de gran interés, su compañero Orlando Mosquera guardameta de la selección de Panamá adelantó que ha visto al "Coco" evolucionando de manera satisfactoria.