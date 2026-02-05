Mundial 2026 | “Panameño, que no te metan un gol”: La estrategia para proteger a la fanaticada

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Con el objetivo de blindar el bolsillo de los seguidores de la "Sele", la Acodeco presentó oficialmente en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol una ambiciosa campaña de orientación dirigida a los consumidores que planean adquirir paquetes de viaje y boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta iniciativa preventiva se ejecuta en una alianza estratégica junto a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la federación, buscando que la ciudadanía cuente con información confiable para tomar decisiones seguras al contratar servicios turísticos.

Vigilancia contra el fraude

El eje central de esta movilización informativa es el lema “Panameño, que no te metan un gol”, una advertencia directa para que los aficionados verifiquen minuciosamente a quién le compran sus servicios relacionados con la cita mundialista. En este sentido, la Acodeco ha hecho un llamado enérgico a confirmar la legalidad y formalidad de cada proveedor antes de realizar cualquier pago.

Para facilitar este proceso, las instituciones han dividido sus frentes de acción de la siguiente manera:

• ATP: Ha divulgado un listado oficial de las agencias de viajes autorizadas que cuentan con el permiso para comercializar planes turísticos hacia las sedes del torneo.

• FPF: Como ente rector, ha detallado los mecanismos formales y el procedimiento correcto para la compra oficial de boletos, garantizando que los fanáticos utilicen únicamente las vías reglamentarias.

• Acodeco: Se mantiene vigilante para prevenir irregularidades y fraudes que puedan empañar la experiencia de la marea roja.

Alerta en redes sociales

Las autoridades han reiterado la importancia de no dejarse seducir por ofertas informales o precios sospechosamente bajos que circulan en redes sociales a través de intermediarios no autorizados. El compromiso de las entidades participantes es trabajar de forma coordinada para asegurar que los panameños que deseen apoyar a la Selección Mayor en este evento histórico lo hagan a través de proveedores debidamente acreditados y canales oficiales.

Con infromación de Acodeco.

