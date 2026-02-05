Selección de Panamá jugará en África en el mes de marzo, preparación Mundial 2026

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá se prepara para escribir un capítulo inédito en sus libros de historia. Según confirmó oficialmente la FPF, la escuadra nacional cruzará el Atlántico para disputar, por primera vez en su existencia, una serie de compromisos en el continente africano.

Esta expedición, programada para la fecha FIFA de marzo, servirá como el examen final de máxima exigencia antes de encarar el gran reto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Otras noticias: Premundial Sub-17 en Panamá: la ilusión arranca en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Un simulacro táctico con la mira en Toronto

La elección de Sudáfrica como rival para los días viernes 27 y martes 31 de marzo no ha sido obra del azar. El cuerpo técnico liderado por el entrenador Thomas Christiansen ha identificado en los conocidos como "Bafana Bafana" el "espejo" táctico perfecto para preparar el debut mundialista.

Panamá iniciará su aventura en el Mundial el próximo 17 de junio en Toronto frente a Ghana, y las características físicas y el despliegue dinámico del seleccionado sudafricano guardan una similitud estratégica vital con el equipo ghanés. Estos dos fogueos en territorio africano —en una sede aún por definir— permitirán a Christiansen ajustar piezas contra un fútbol de alta intensidad y potencia atlética.

Otras noticias: Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy en duelo de panameños | Copa de Campeones Concacaf

Antecedentes: De Houston 2005 a la aventura africana

Aunque este viaje marca el debut de la Selección Mayor en suelo africano, la rivalidad entre ambos países tiene un antecedente memorable que data de hace más de dos décadas. En la Copa Oro 2005, ambas naciones se vieron las caras en los cuartos de final en Houston, Texas. En aquel entonces, Panamá logró avanzar tras superar a los sudafricanos en una dramática tanda de penales (4-3), luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Hoy, el escenario es distinto. La Selección de Panamá llega con un estatus superior en el ranking FIFA, ocupando la posición 33, mientras que el conjunto dirigido por el belga Hugo Broos se sitúa en el puesto 60. No obstante, Sudáfrica es un equipo de estirpe mundialista, con participaciones en 1998, 2002 y la edición de 2010, donde fueron los anfitriones.

El panorama mundialista: Grupo L vs. Grupo A

Este duelo amistoso también representa un choque entre dos selecciones que ya conocen sus destinos para la cita de 2026. Panamá está encuadrada en el Grupo L junto a los colosos Inglaterra y Croacia, además de la mencionada Ghana.

Por su parte, Sudáfrica tendrá el honor de protagonizar el partido inaugural del Mundial frente a México el 11 de junio en el Estadio Azteca, compartiendo el Grupo A con Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA.

Con este anuncio, la FPF reafirma su compromiso de brindar a la selección las herramientas necesarias para competir al más alto nivel. La travesía hacia África no es solo un viaje de miles de kilómetros, sino el paso definitivo en la consolidación de un equipo que busca llegar a su segunda cita máxima en la mejor forma de su historia.

Con información de FPF

Otras noticias: Michael Amir Murillo aceptaría abandonar al Olympique Marsella ¿Cuál sería su destino?