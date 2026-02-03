El Mundial 2026 lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Panamá/Los rumores sobre una posible salida del futbolista panameño Michael Amir Murillo del Olympique de Marsella cobran cada vez más fuerza en el entorno del club francés, en un escenario marcado por reportes de tensiones internas y el interés creciente desde el fútbol turco.

De acuerdo con información difundida por la cuenta especializada Kartal Analiz en la red social X, el lateral derecho panameño habría dado su aprobación para unirse al Beşiktaş, uno de los clubes históricos de la Primera División de Turquía. La plataforma, citando al periodista Yağız Sabuncuoğlu, asegura que el Marsella estaría solicitando alrededor de 6 millones de euros como precio de salida por el jugador.

Kartal Analiz es una de las plataformas de medios digitales y análisis deportivo más influyentes de Turquía, centrada casi exclusivamente en el Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK).

Su nombre proviene del apodo oficial del equipo, las "Águilas Negras" (Kartal significa "Águila" en turco).

¿Qué ofrece Kartal Analiz?

Primicias de Fichajes: Son conocidos por su red de contactos dentro del fútbol turco, publicando a menudo actualizaciones de última hora sobre transferencias, renovaciones de contratos y negociaciones del Beşiktaş .

Son conocidos por su red de contactos dentro del fútbol turco, publicando a menudo actualizaciones de última hora sobre transferencias, renovaciones de contratos y negociaciones del . Análisis Táctico y Estadístico: A diferencia de las cuentas de fans convencionales, utilizan datos y herramientas de análisis de video para desglosar el rendimiento de los jugadores y las estrategias del entrenador en la cancha.

A diferencia de las cuentas de fans convencionales, utilizan datos y herramientas de para desglosar el rendimiento de los jugadores y las estrategias del entrenador en la cancha. Cobertura Multidisciplinaria: Aunque el fútbol es su motor principal, también cubren las secciones de baloncesto y otras disciplinas del club polideportivo.

Aunque el fútbol es su motor principal, también cubren las secciones de y otras disciplinas del club polideportivo. Presencia en Redes Sociales: Tienen una comunidad masiva en plataformas como X (Twitter) e Instagram, donde funcionan como un termómetro de la opinión de la afición.

El Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) no es solo un equipo de fútbol; es una institución que representa la génesis del deporte organizado en Turquía. Fundado en 1903 en el distrito homónimo de Estambul, ostenta con orgullo el título de ser el club deportivo más antiguo del país.

BEŞIKTAŞ J.K.: EL LEGADO DE LAS ÁGUILAS NEGRAS

Fundación y los Colores de la Resistencia

El club nació bajo el nombre de Bereket Jimnastik Kulübü durante los últimos años del Imperio Otomano. Aunque inicialmente se centró en la gimnasia y la lucha, pronto el fútbol se convirtió en su motor principal. Existe una leyenda muy arraigada de que sus colores originales eran el rojo y blanco, pero que cambiaron al negro y blanco como señal de luto tras las pérdidas territoriales en las Guerras de los Balcanes; sin embargo, historiadores del club sostienen que el blanco y negro siempre han sido su identidad distintiva.

El Nacimiento de las "Águilas Negras"

El icónico apodo de "Kara Kartallar" (Águilas Negras) tiene un origen puramente épico. Durante un partido en 1941 contra el Süleymaniye, un pescador llamado Mehmet Galin gritó desde las gradas: "¡VAMOS, ÁGUILAS NEGRAS, ATACAD!". El equipo ganó 6-0 ese día, y la prensa deportiva adoptó el nombre para siempre, convirtiendo al águila en el símbolo oficial de la institución.

La Era Dorada y el Récord de los "Invictos"

Bajo la presidencia de la figura más legendaria del club, Süleyman Seba, el Beşiktaş vivió su época de mayor esplendor en los años 90. Con el técnico inglés Gordon Milne al mando, el equipo logró un hito histórico: se coronó campeón de la Superliga de Turquía en la temporada 1991-92 de forma invicta, una hazaña que ningún otro club turco ha podido repetir hasta la fecha. En ese periodo brilló el legendario trío de ataque conocido como Metin-Ali-Feyyaz.

Modernidad y Pasión en el Bósforo

En la era moderna, el Beşiktaş ha consolidado su relevancia internacional. Tras la demolición del histórico Estadio İnönü, el club inauguró el Vodafone Park (ahora Tüpraş Stadyumu) en 2016, considerado uno de los estadios más tecnológicos y ruidosos del mundo. En la temporada 2017-18, el club hizo historia en la UEFA Champions League al terminar la fase de grupos como líder invicto, siendo el primer equipo turco en lograrlo.

Identidad Única

A diferencia de sus rivales (Galatasaray y Fenerbahçe), el Beşiktaş se enorgullece de ser el "equipo del pueblo". Su grupo de aficionados más famoso, Çarşı, es conocido mundialmente por su activismo social y por haber ostentado el récord Guinness del rugido más fuerte en un estadio de fútbol (132 decibelios).

