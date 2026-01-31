Adalberto Carrasquilla| 'Coco' pone su cuota en goleada de Pumas a Santos en Liga MX

El Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO por las pantallas de TVMAX.

México/En el estadio Olímpico Universitario, luego de un par de decepcionantes actuaciones como locales (empates con Querétaro y León), los Pumas (3°) se congraciaron con su afición al golear 4-0 al alícaído Santos (17°) en el comienzo de la cuarta fecha del torneo Clausura-2026 del fútbol mexicano.

Los felinos, que están invictos en el torneo, llegaron a ocho unidades.

Los Guerreros del Santos del entrenador español Francisco Rodríguez sufrieron su tercera derrota y se quedaron con un punto y con la peor defensa del torneo con 12 goles en contra.

Jordan Carrillo con un doblete (12', 31'), el panameño Adalberto Carrasquilla (21') y Alan Medina (39') hicieron los goles para el triunfo de los Pumas.

Presente en la derrota

Diezmado y exhausto tras resistir dos largas compensaciones, el Cruz Azul venció este viernes de forma angustiosa y de visita 4-3 al Juárez, equipo donde juega el panameño José Luis Rodríguez.

Los dos tiempos de este juego celebrado en el estadio Olímpico Universitario tuvieron alargues que rebasaron los 10 minutos.

La Máquina cementera conducida por el entrenador argentino Nicolás Larcamón llegó a nueve puntos y por diferencia de goles quedó debajo del líder Guadalajara, que el sábado visitará al Atlético San Luis.

Bajo el mando del portugués Pedro Caixinha, los Bravos de Juárez (11°) estuvieron cerca de rescatar el empate, pero se estancaron en cuatro unidades.

El equipo celeste tuvo un inicio arrollador y tomó ventaja a los 37 segundos con gol del argentino Agustín Palavecino.

Los también argentinos José Paradela (7') y Carlos Rotondi (39'), además de Carlos Rodríguez (51'), contribuyeron con tantos en el triunfo.

La victoria del Cruz Azul habría sido más abultada y tranquila de no ser por un penal que Rotondi estrelló en el poste derecho en el segundo tiempo (62').

Ante los descuidos y el cansancio del rival, los Bravos respondieron con dos goles del colombiano Oscar Estupiñán (45+10' y 90+1') y uno del brasileño Guilherme Castilho (81').

Los cementeros terminaron el partido con 10 hombres por la expulsión del delantero uruguayo Gabriel Fernández (81').

En ese partido, José Luis Rodríguez fue titular y se mantuvo en la cancha durante todo el encuentro.

