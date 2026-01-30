Panameños Tomás Rodríguez y Manuel Morán anotaron en tremulante final Pérez Zeledón vs Saprissa

Panamá/El Deportivo Saprissa logró una hazaña de carácter al rescatar un empate 3-3 ante un aguerrido Pérez Zeledón. Lo que parecía una derrota inminente para el conjunto tibaseño se transformó en una repartición de puntos agónica, gracias a una reacción comandada por su jerarquía en los minutos finales del encuentro.

El Dominio de los Guerreros del Sur

Desde el pitazo inicial, el conjunto de los Guerreros del Sur impuso sus condiciones en el Valle del General. La intensidad local surtió efecto apenas al minuto 6, cuando Kendall Porras aprovechó la primera desatención defensiva de la visita para abrir el marcador y poner el 1-0 que encendió las gradas.

Saprissa intentó reaccionar y encontró un respiro al minuto 30. El delantero panameño Tomás Rodríguez fue el encargado de devolver la paridad momentánea, marcando así su primer gol con la camiseta de los morados, un hito personal que parecía equilibrar la balanza. Sin embargo, la alegría fue efímera; antes de irse al descanso, al minuto 41, el también panameño Manuel Morán volvió a castigar la portería rival estableciendo el 2-1 con el que ambos equipos se retiraron a los vestuarios.

El Error y el Abismo Morado

El inicio de la segunda mitad fue un balde de agua fría para los dirigidos por Vladimir Quesada. Muy temprano en el complemento, Luis José Hernández amplió la ventaja local tras un evidente error del guardameta saprissista, Abraham Madriz. Con el tablero marcando un contundente 3-1, la victoria de Pérez Zeledón parecía estar escrita en piedra, dejando al "Monstruo" contra las cuerdas y sin respuestas claras en el campo.

La Garra del Capitán y el Salvador Waston

Cuando el reloj marcaba el minuto 73, surgió la figura del capitán Mariano Torres. Con su liderazgo característico, Torres impulsó una reacción emocional y futbolística que cambió la dinámica del partido, motivando a sus compañeros a volcarse al ataque en busca de la remontada. Los minutos finales fueron intensos, con un Saprissa asediando constantemente el área de los locales.

La recompensa a la insistencia llegó al minuto 84. El espigado defensor Kendall Waston, fiel a su cita con los goles salvadores, conectó un remate que sentenció el 3-3 definitivo. Pérez Zeledón, que tuvo el triunfo en sus manos durante gran parte del cotejo, terminó cediendo un empate que para ellos resulta agridulce, mientras que para Saprissa significa evitar una derrota que pudo ser muy costosa para sus aspiraciones.

Polémica en el Horizonte

Más allá del resultado, el partido dejó abierta una ventana a la controversia. Tras el pitazo final, los comentarios del árbitro William Mattus dirigidos hacia Mariano Torres han generado una fuerte controversia en el ámbito deportivo, sumando un ingrediente extra de tensión a lo que fue una jornada de fútbol vibrante y llena de goles.

Este resultado mantiene las dudas sobre el funcionamiento defensivo de los morados, pero reafirma su capacidad de resiliencia ante la adversidad, rescatando un punto en una de las canchas más difíciles del país.

