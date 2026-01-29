José Calderón rompe el silencio sobre su conflicto contractual con Huehuetecos FC en Guatemala

TVMAX Deportes revela las posturas de José Calderón y Huehuetecos FC en polémica por contrato en Guatemala.

Panamá/El conflicto contractual entre el guardameta panameño José Calderón y el club Huehuetecos FC, de la Primera División del fútbol de Guatemala, tomó un nuevo giro luego de que ambas partes expusieran públicamente sus versiones en TVMAX Deportes, en un intercambio que ha generado amplio debate en el ámbito deportivo regional.

El origen de la controversia

A través de un comunicado oficial, la directiva de Huehuetecos FC aseguró que el club firmó contrato con José Calderón, adelantó un salario y cubrió gastos de boletos aéreos, pero que el jugador nunca se presentó a entrenar ni a integrarse al equipo, lo que derivó en la ruptura del vínculo y en el anuncio de posibles acciones legales ante instancias nacionales e internacionales.

Sin embargo, en conversación telefónica con TVMAX Deportes, el propio Calderón presentó una versión distinta, asegurando que el acuerdo contenía irregularidades contractuales que le impidieron continuar con el proceso de inscripción.

La versión de José Calderón

El guardameta panameño explicó que su experiencia previa en el fútbol guatemalteco, donde afirmó haber sufrido atrasos salariales en otro club, lo llevó a ser más cuidadoso con los términos del nuevo contrato.

“Había muchas irregularidades. Querían que entrenara desde noviembre, pero solo me iban a pagar cuatro meses de siete de trabajo. También querían poner un monto en el contrato y otro por fuera, y yo no acepté eso”, señaló Calderón.

El arquero reconoció que sí recibió un adelanto económico, pero aclaró que su intención siempre fue devolver el dinero si no se corregían los puntos contractuales y si no se concretaba su registro oficial ante la liga.

“Yo les dije que si no se arreglaba el contrato, yo devolvía el dinero en un tiempo estipulado. El contrato nunca fue registrado y por eso no me presenté”, afirmó.

Además, el jugador sostuvo que se sintió amenazado en redes sociales y que su carrera no debía verse manchada por una situación que, según él, buscó resolver por la vía legal.

La postura de Huehuetecos FC

Por parte del club, el presidente Luis Esteban y el abogado José Azurdia defendieron la actuación de la institución, señalando que existió un contrato firmado en noviembre, con fecha de presentación a pretemporada el 24 de noviembre, la cual el jugador no cumplió.

“Se le entregó un salario completo como adelanto y el equivalente a los boletos aéreos. Nunca se presentó a la primera convocatoria”, explicó Azurdia.

El abogado del club indicó que, tras la inasistencia, Calderón alegó una lesión, pero que la documentación médica enviada fue considerada no válida o editada, por lo que se le pidió presentarse en Guatemala para ser evaluado por el cuerpo médico del club.

“Le dimos un ultimátum para que se presentara. Pasó diciembre, enero, y nunca llegó. Incluso se levantó un acta notarial por su incomparecencia”, detalló.

La directiva afirmó que el club realizó una inversión cercana a los 3 millones de quetzales en la compra de la franquicia y la conformación del plantel, y que la contratación de Calderón era clave para el proyecto deportivo.

Posible acción ante FIFA

Huehuetecos FC adelantó que, al no obtener respuesta del jugador para la devolución del dinero adelantado, evalúan proceder ante la FIFA como siguiente paso legal.

“No queremos manchar la carrera del jugador, pero como institución no somos el juguete de nadie. Tenemos contratos firmados y comprobantes de pago”, subrayó la directiva.

