Selección de Panamá: ¡Búnker confirmado! La sele establece su base de operaciones en Canadá para el Mundial 2026

Panamá/La Selección Mayor de Panamá ya tiene definido su cuartel general para la histórica cita de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La FIFA oficializó la asignación del Nottawasaga Training Site, ubicado en la ciudad de New Tecumseth, Ontario (Canadá), como la base operativa donde la tropa istmeña preparará sus desafíos mundialistas.

Calendario y hoja de ruta en el Grupo L

El equipo dirigido por el DT Thomas Christiansen quedó encuadrado en el Grupo L, donde iniciará su andadura enfrentando a potencias de tres continentes distintos:

• 17 de junio: Debut ante Ghana en Toronto.

• 23 de junio: Segundo choque contra Croacia, también en Toronto.

• 27 de junio: Cierre de la fase de grupos frente a Inglaterra en la ciudad de Nueva York.

Logística de élite: Comodidad y mínimo desgaste

La elección de este campamento responde a una estrategia meticulosa para preservar la capacidad física de los jugadores. Miguel Zúñiga, secretario general de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), resaltó que la cercanía con Toronto permitirá limitar los movimientos largos y facilitará toda la operación administrativa alrededor del equipo.

Por su parte, el director de Selecciones Nacionales, Christian Núñez, subrayó que de los 66 campamentos base ofrecidos por la FIFA, el Nottawasaga es parte de un selecto grupo de solo cuatro sedes que cuentan con la cancha de entrenamiento y el hotel en el mismo recinto. Esta característica es considerada clave por el cuerpo técnico, ya que elimina la necesidad de traslados externos para las sesiones de práctica.

Instalaciones del "Nottawasaga Inn Resort"

El complejo, situado en un pueblo de aproximadamente 43 mil habitantes, funcionará como un búnker de alto rendimiento. Entre las facilidades que tendrá a disposición la selección se encuentran:

• Hotel de concentración: Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre.

• Áreas deportivas: Canchas de entrenamiento, gimnasio, piscina y centro médico.

• Operaciones: Oficinas técnicas, centros de reuniones y salón para conferencias de prensa.

Esta decisión garantiza que Panamá afronte sus dos primeros compromisos en suelo canadiense con la mayor estabilidad posible, antes de su breve traslado a territorio estadounidense para medirse al seleccionado inglés.

