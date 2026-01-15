Bolivia vs Panamá | Cuándo y dónde ver este partido amistoso internacional

Panamá vs México EN VIVO por TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y el Canal de Youtube TVMAX Panamá el jueves 22 de enero desde las 8:00 pm.

Panamá/Las selecciones de Bolivia y Panamá se enfrentarán este domingo 18 de enero en un partido amistoso internacional que servirá como termómetro para dos procesos con realidades distintas de cara al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, Bolivia, con previa desde las 3:30 p.m. y pitazo inicial a las 4:00 p.m. La transmisión estará disponible a través de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Dos caminos, un mismo objetivo

La Selección de Bolivia encara este compromiso como parte de su preparación para el repechaje de marzo, en su búsqueda por asegurar un cupo en la próxima cita mundialista. Del otro lado, la Selección de Panamá, ya clasificada al Mundial 2026, utiliza este amistoso para evaluar alternativas y ampliar su base de jugadores con miras al listado definitivo que disputará la Copa del Mundo en junio y julio.

Panamá llega con un equipo alterno, compuesto principalmente por futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y algunos legionarios, todos con la motivación de ganarse un lugar en la nómina final.

Christiansen exige competitividad

El seleccionador Thomas Christiansen fue claro sobre la importancia del compromiso, a pesar de tratarse de una fecha fuera del calendario FIFA.

“Nosotros tenemos que presentar un equipo competitivo”, señaló el entrenador.

“Tenemos un antecedente en los partidos amistosos fuera de fecha FIFA, como fue el partido de Chile, y nosotros tenemos que cuidar mucho la imagen de Panamá, la selección”, destacó.

“A los jugadores los veo con muchas ganas e ilusión de agradar”, explicó.

“Son partidos distintos, fuera de fecha FIFA, por lo cual hay ciertas limitaciones. Ahora contamos con jugadores de la LPF, algunos legionarios que nos han prestado, pero la verdad es que estos días de entrenamiento han sido buenos”, agregó.

El choque ante Bolivia representará una prueba de carácter para los canaleros en un escenario exigente, tanto por el contexto competitivo como por las condiciones del altiplano.

Lista de convocados – Selección de Panamá

Porteros

John Gunn – NE Revolution II (USA)

– NE Revolution II (USA) Eddie Roberts – Estudiantes de Mérida (VEN)

Defensas

Richard Peralta – Monagas SC (VEN)

– Monagas SC (VEN) Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (VEN)

– Deportivo La Guaira (VEN) Daniel Aparicio – Real España (HON)

– Real España (HON) Javier Rivera – CD Marathón (HON)

– CD Marathón (HON) Aimar Sánchez – NY Red Bull II (USA)

– NY Red Bull II (USA) Ariel Arroyo – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Juan Hall – Sporting SM

– Sporting SM Luis Asprilla – Tauro FC

– Tauro FC Omar Córdoba – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Orman Davis – CA Independiente

– CA Independiente Kevin Galván – San Francisco FC

Volantes

Jovani Welch – Monagas SC (VEN)

– Monagas SC (VEN) Kahiser Lenis – Jaguares de Córdoba (COL)

– Jaguares de Córdoba (COL) Ricardo Phillips Jr. – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Ángel Caicedo – CA Independiente

– CA Independiente Giovany Herbert – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Héctor Hurtado – Sporting SM

– Sporting SM Abdul Knight – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador José Murillo – CD Plaza Amador

Delanteros

Kadir Barría – Botafogo (BRA)

– Botafogo (BRA) Gustavo Herrera – Sporting SM

El amistoso Bolivia vs Panamá se perfila como una jornada clave para medir el fondo de armario canalero y la solidez del proyecto boliviano, en un duelo que, más allá del resultado, promete dejar conclusiones importantes rumbo al Mundial 2026.

