Bolivia vs Panamá | La selección nacional partió rumbo a territorio andino para amistoso internacional

Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá emprendió la tarde de este jueves su viaje hacia Bolivia para afrontar un partido amistoso internacional frente al combinado del altiplano, como parte de su preparación en el calendario de fechas fuera del período FIFA.

Los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen saltarán al terreno de juego el domingo 18 de enero, desde las 4:00 p.m., en el Estadio IV Centenario, ubicado en la ciudad de Tarija, con una previa especial que arrancará a las 3:30 p.m.

Baja confirmada en la convocatoria

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que la delegación nacional viajó con 23 jugadores, tras confirmarse la baja del atacante Saed Díaz, quien sufrió una lesión muscular durante la práctica de este jueves.

Últimos entrenamientos en Santa Cruz

Antes de su desplazamiento final, la Selección de Panamá realizó su última sesión de entrenamiento en la ciudad de Panamá a partir de las 8:00 a.m. para luego partir hacia Bolivia. El equipo se mantendrá trabajando viernes y sábado en la ciudad de Santa Cruz, para luego tomar vuelo hacia Tarija el sábado por la noche, afinando así los detalles finales de cara al compromiso ante Bolivia.

Este encuentro servirá como una importante prueba internacional para evaluar nuevas variantes tácticas y el rendimiento de jugadores del ámbito local e internacional bajo la conducción de Christiansen.

Lista de convocados – Selección de Panamá

Porteros

John Gunn – NE Revolution II (USA)

– NE Revolution II (USA) Eddie Roberts – Estudiantes de Mérida (VEN)

Defensas

Richard Peralta – Monagas SC (VEN)

– Monagas SC (VEN) Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (VEN)

– Deportivo La Guaira (VEN) Daniel Aparicio – Real España (HON)

– Real España (HON) Javier Rivera – CD Marathón (HON)

– CD Marathón (HON) Aimar Sánchez – NY Red Bull II (USA)

– NY Red Bull II (USA) Ariel Arroyo – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Juan Hall – Sporting SM

– Sporting SM Luis Asprilla – Tauro FC

– Tauro FC Omar Córdoba – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Orman Davis – CA Independiente

– CA Independiente Kevin Galván – San Francisco FC

Volantes

Jovani Welch – Monagas SC (VEN)

– Monagas SC (VEN) Kahiser Lenis – Jaguares de Córdoba (COL)

– Jaguares de Córdoba (COL) Ricardo Phillips Jr. – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Ángel Caicedo – CA Independiente

– CA Independiente Giovany Herbert – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Héctor Hurtado – Sporting SM

– Sporting SM Abdul Knight – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador José Murillo – CD Plaza Amador

Delanteros

Kadir Barría – Botafogo (BRA)

– Botafogo (BRA) Gustavo Herrera – Sporting SM

La Selección de Panamá buscará aprovechar este amistoso para sumar minutos de calidad en un escenario exigente como el altiplano boliviano, con la mirada puesta en los próximos compromisos oficiales del calendario internacional.

