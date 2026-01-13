Michael Amir Murillo repartió dos asistencias en triunfo del Marsella en la Copa de Francia

Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

Caen, Francia/Aplicado y sin florituras, el Marsella aplastó con lógica 9-0 al Bayeux, equipo de sexta división, este martes en el cierre de los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

El equipo dirigido por el italiano Roberto De Zerbi jugará en octavos en casa ante el Rennes, a principios de febrero.

El Marsella ya había abierto brecha (4-0) en la primera parte gracias al inglés Angel Gomes (13'), el marfileño Hamed Traoré (19'), el británico Mason Greenwood (26') y el argelino Amine Gouiri (32').

Fue todavía más implacable en la segunda mitad con otros dos goles de Greenwood (49' y 90'), un segundo de Gouiri (55'), seguidos de los tantos de dos suplentes, el británico Conrad Egan-Riley (80') y el francés Neal Maupay (86').

Michael Amir Murillo fue titular y disputó los 90 minutos, consolidándose como una de las piezas más sólidas del conjunto marsellés en un compromiso donde la diferencia de jerarquía quedó reflejada desde los primeros compases del encuentro.

Murillo, determinante por la banda derecha

El internacional panameño aportó dos asistencias, participando de forma activa en el circuito ofensivo del Olympique de Marsella, especialmente en las transiciones rápidas y la proyección por el costado derecho.

Su rendimiento fue reconocido por los portales especializados, al recibir una calificación de 8.4, según datos de Flashscore, una de las más altas del partido.

Números destacados de Michael Amir Murillo

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el defensor canalero mostró un equilibrio notable entre defensa y ataque:

Minutos jugados: 90

90 Asistencias: 2

2 Toques: 88

88 Pases acertados: 60/64 ( 94% de efectividad )

60/64 ( ) Pases precisos en el último tercio: 10/11 (91%)

10/11 (91%) Ocasiones claras creadas: 2

2 Asistencias esperadas (xA): 0.72

0.72 Tiros totales: 2

2 Tiros a puerta: 1

1 Entradas ganadas: 2/2 (100%)

2/2 (100%) Despejes: 2

Además, Murillo registró cinco toques en el área rival, evidenciando su constante presencia ofensiva durante el encuentro.

Copa de Francia: Resultados de los dieciseisavos de final

Se disputaron los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, con partidos repartidos entre sábado, domingo, lunes y martes, dejando clasificados de todas las categorías del fútbol francés y varias sorpresas en esta histórica competición.

Resultados del sábado

CA Montreuil (R1) 2–4 Amiens (L2)

2–4 US Orléans (National) 1–3 Mónaco (Ligue 1)

1–3 Bastia (Ligue 2) 0–2 Troyes (Ligue 2)

0–2 Angers (Ligue 1) 1–1 Toulouse (Ligue 1) (5–6 en penales)

1–1 (5–6 en penales) Le Puy (National) 0–0 Reims (Ligue 2) (0–3 en penales)

0–0 (0–3 en penales) Hauts Lyonnais (N3) 1–3 Lorient (Ligue 1)

1–3 Istres (N2) 0–2 Laval (Ligue 2)

0–2 US Avranches (N2) 0–6 Estrasburgo (Ligue 1)

Resultados del domingo

Sochaux (National) 0–3 Lens (Ligue 1)

0–3 Nantes (Ligue 1) 1–1 Niza (Ligue 1) (3–5 en penales)

1–1 (3–5 en penales) Le Mans (Ligue 2) 0–0 Nancy (Ligue 2) (4–1 en penales)

0–0 (4–1 en penales) Metz (Ligue 1) 0–4 Montpellier (Ligue 2)

0–4 Chantilly (N2) 1–3 Rennes (Ligue 1)

1–3 Lille (Ligue 1) 1–2 Lyon (Ligue 1)

Resultados del lunes

París Saint-Germain (Ligue 1) 0–1 París FC (Ligue 1)

Resultados del martes

Bayeux (R1) 0–9 Olympique de Marsella (Ligue 1)

La Copa de Francia continúa demostrando su carácter impredecible, con eliminaciones de clubes de Ligue 1, clasificaciones decididas en tanda de penales y goleadas contundentes que reflejan la jerarquía de los equipos de primera división en esta fase del torneo.

