Selección de Panamá busca afinar detalles en su preparación, los desafíos ante Bolivia y México

Panamá/La Selección de Panamá completó este martes su segundo día de entrenamientos en el COS Sports Plaza, como parte de su preparación para los partidos amistosos internacionales que disputará ante las selecciones de Bolivia y México, encuentros programados fuera de las denominadas fechas FIFA.

Bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen, la escuadra panameña continúa afinando detalles tácticos y físicos de cara a una exigente doble prueba internacional, que servirá como termómetro para evaluar a jugadores del ámbito local e internacional dentro del proceso de renovación del combinado nacional.

La novedad fue la incorporación de los jugadores John Gunn y Jorge Gutiérrez.

Panamá se prepara para dos amistosos internacionales clave

El combinado nacional se enfrentará primero de visita a Bolivia, el domingo 18 de enero, en un compromiso que se disputará en condiciones de altitud, un factor que el cuerpo técnico ha tomado en cuenta durante las sesiones de trabajo.

Posteriormente, la Selección de Panamá regresará a casa para medirse ante México, el jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, cerrando así una serie de dos partidos amistosos que permitirán observar nuevas variantes y alternativas dentro del plantel.

Estos encuentros forman parte de la planificación estratégica del equipo nacional, con el objetivo de mantener ritmo competitivo y ampliar la base de jugadores disponibles para futuros compromisos oficiales.

Intensidad y evaluación en el COS Sports Plaza

Durante la segunda jornada de entrenamientos, el grupo trabajó en aspectos físicos, movilidad, posesión de balón y ejercicios tácticos, con énfasis en el orden defensivo y la transición ofensiva. El cuerpo técnico aprovechó la sesión para observar el desempeño individual de los futbolistas convocados, varios de ellos provenientes del fútbol local, junto a jugadores que militan en ligas del extranjero.

El ambiente de trabajo ha sido positivo, con buena respuesta de los futbolistas, quienes buscan ganarse un espacio dentro de la Selección Mayor de Panamá.

Lista completa de convocados a entrenamientos

A continuación, la lista oficial de jugadores convocados para esta fase de preparación:

PORTEROS

John Gunn – NE Revolution II (Estados Unidos)

– NE Revolution II (Estados Unidos) Eddie Roberts – Estudiantes de Mérida (Venezuela)

– Estudiantes de Mérida (Venezuela) Ian Flores – San Francisco FC

DEFENSAS

Richard Peralta – Monagas SC (Venezuela)

– Monagas SC (Venezuela) Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (Venezuela)

– Deportivo La Guaira (Venezuela) Daniel Aparicio – Real España (Honduras)

– Real España (Honduras) Javier Rivera – CD Marathón (Honduras)

– CD Marathón (Honduras) Aimar Sánchez – New York Red Bulls II (Estados Unidos)

– New York Red Bulls II (Estados Unidos) Ariel Arroyo – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Juan Hall – Sporting San Miguelito

– Sporting San Miguelito Luis Asprilla – Tauro FC

– Tauro FC Omar Córdoba – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Orman Davis – CA Independiente

– CA Independiente Kevin Galván – San Francisco FC

VOLANTES

Jovani Welch – Monagas SC (Venezuela)

– Monagas SC (Venezuela) Kahiser Lenis – Jaguares de Córdoba (Colombia)

– Jaguares de Córdoba (Colombia) Ricardo Phillips Jr. – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Ángel Caicedo – CA Independiente

– CA Independiente Giovany Herbert – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Héctor Hurtado – Sporting San Miguelito

– Sporting San Miguelito Abdul Knight – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador José Murillo – CD Plaza Amador

DELANTEROS

Kadir Barría – Botafogo (Brasil)

– Botafogo (Brasil) Saed Díaz – Tauro FC

– Tauro FC Gustavo Herrera – Sporting San Miguelito

Preparación clave fuera de fechas FIFA

Estos entrenamientos y partidos amistosos representan una oportunidad importante para el cuerpo técnico de Panamá, al permitir observar jugadores sin la presión del calendario oficial, fortalecer la competencia interna y ampliar el universo de seleccionables.

La Selección de Panamá continuará con su cronograma de entrenamientos en los próximos días antes de viajar para afrontar el primero de estos compromisos internacionales, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a los duelos ante Bolivia y México.