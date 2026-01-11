Ismael Díaz | Así fue el gol del panameño al todo poderoso Cruz Azul en la Liga MX

Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

Panamá/El delantero panameño Ismael Díaz tuvo un inicio destacado en la Liga MX, al convertirse en una de las figuras del Club León en la primera jornada del torneo profesional que se disputa en México.

Díaz fue clave en la victoria de su equipo 2-1 sobre Cruz Azul, uno de los clubes que más inversión realizó para reforzar su plantilla en este arranque de temporada.

El atacante canalero abrió el marcador en el minuto 45+2, justo antes del descanso, tras una jugada bien elaborada. Beltrán Cruz asistió a Díaz, quien recibió el balón dentro del área y, con una potente definición de pierna derecha, colocó el esférico en un ángulo imposible para el guardameta mexicano Andrés Gudiño, desatando la celebración de la afición esmeralda.

En el complemento, el mexicano Bryan Colula amplió la ventaja para el Club León, mientras que Cruz Azul logró descontar por medio del argentino Agustín Palavecino, aunque no fue suficiente para evitar la derrota en condición de visitante.

Más allá del gol, Ismael Díaz firmó una actuación sólida y completa. El panameño disputó 79 minutos, registró una calificación de 7.4, realizó tres remates totales, con dos disparos a puerta, y generó un expected goals (xG) de 0.42, reflejando su constante presencia en el área rival. Todos sus remates fueron desde el interior del área, lo que evidencia su rol como referencia ofensiva.

En el apartado de juego asociado, Díaz completó 18 de 26 pases (69%), con una alta precisión en el último tercio del campo (6 de 7 pases acertados, 86%), además de sumar 39 toques de balón y cuatro contactos en el área rival. También aportó en defensa, ganando el 100% de sus duelos aéreos y el 60% de los duelos terrestres, mostrando compromiso en ambas fases del juego.

Desde su llegada al Club León, Ismael Díaz acumula seis goles, consolidándose como una pieza importante en el esquema ofensivo del equipo. Tras este resultado, León se ubica tercero en la tabla de posiciones, confirmando un arranque positivo en el campeonato.

El próximo reto para el conjunto esmeralda será el 13 de enero, cuando enfrente al Pachuca, en un duelo que servirá para medir la regularidad del equipo y el momento futbolístico del delantero panameño, quien busca seguir dejando huella en la Liga MX.

