Michael Amir Murillo en la Supercopa de Francia: El panameño enfrentó al París Saint-Germain

Panamá/El defensor Michael Amir Murillo tuvo participación en la final de la Supercopa de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, que terminó empatada 2-2 en el tiempo reglamentario. En la tanda de penales, el PSG se impuso por 4-1.

Murillo ingresó en los minutos finales y disputó 13 minutos, tiempo suficiente para marcar uno de los goles del Marsella, aportando en el empate parcial antes de la definición desde los once pasos.

Otras noticias: Liga española noticias | Sevilla, Real Sociedad y Valencia: los tres históricos de LaLiga al borde del descenso

Otras noticias: Barcelona vs Athletic Club resultado de la Supercopa de España

Los parisinos, campeones de las pasadas Ligue 1 y Copa de Francia, conquistaron su primer trofeo de 2026 gracias a dos atajadas del portero Lucas Chevalier durante la tanda desde el punto blanco en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.

Tras la apertura del marcador de Ousmane Dembélé (13'), Mason Greenwood igualó de penal (76') para los marselleses antes de que el defensor ecuatoriano del PSG, Willian Pacho, marcara en propia puerta, presionado por Pierre-Emerick Aubameyang (87').

En el tramo final del encuentro, el revulsivo parisino Gonçalo Ramos forzó la tanda de penales (90+5').

Estadísticas principales del partido PSG vs Olympique de Marsella

Goles esperados (xG): PSG 1.80 – Marsella 2.02

PSG – Marsella Posesión de balón: PSG 54% – Marsella 46%

PSG – Marsella Tiros totales: PSG 17 – Marsella 17

PSG – Marsella Tiros a portería: PSG 6 – Marsella 6

PSG – Marsella Grandes ocasiones: PSG 5 – Marsella 4

PSG – Marsella Tiros fuera: PSG 7 – Marsella 6

PSG – Marsella Tiros bloqueados: PSG 4 – Marsella 5

PSG – Marsella Tiros dentro del área: PSG 14 – Marsella 14

PSG – Marsella Tiros fuera del área: PSG 3 – Marsella 3

PSG – Marsella Balones al poste: PSG 1 – Marsella 0

PSG – Marsella Saques de esquina: PSG 3 – Marsella 12

PSG – Marsella Pases: PSG 435/487 (89%) – Marsella 349/403 (87%)

PSG – Marsella Pases largos: PSG 41% (16/39) – Marsella 50% (17/34)

PSG – Marsella Pases en el último tercio: PSG 73% (61/84) – Marsella 77% (69/90)

PSG – Marsella Centros: PSG 43% (3/7) – Marsella 40% (8/20)

PSG – Marsella Asistencias esperadas (xA): PSG 0.98 – Marsella 0.91

PSG – Marsella Saques de banda: PSG 12 – Marsella 8

PSG – Marsella Faltas: PSG 11 – Marsella 11

PSG – Marsella Entradas ganadas: PSG 86% (12/14) – Marsella 69% (9/13)

PSG – Marsella Duelos ganados: PSG 43 – Marsella 33

PSG – Marsella Despejes: PSG 16 – Marsella 11

PSG – Marsella Intercepciones: PSG 5 – Marsella 6

PSG – Marsella Errores que terminaron en gol: PSG 0 – Marsella 1

PSG – Marsella Atajadas del portero: PSG 5 – Marsella 4

PSG – Marsella Goles evitados: PSG 1.23 – Marsella 0.51

Rendimiento de Michael Amir Murillo (Marsella)

Calificación del jugador: 6.2

Minutos jugados: 13

Tiros totales: 1

Goles esperados (xG): 0.02

Tiros bloqueados: 1

Tiros dentro del área: 1

Toques en el área rival: 1

Regates exitosos: 0/1 (0%)

Toques totales: 4

Pases precisos: 1/1 (100%)

Pases precisos en el último tercio: 1/1 (100%)

Duelos disputados: 1

Duelos en el suelo ganados: 0/1 (0%)

Otras noticias: Premier League resultados: Manchester City y Aston Villa no pudieron sumar tres puntos