Michael Amir Murillo en la Supercopa de Francia: El panameño enfrentó al París Saint-Germain
Panamá/El defensor Michael Amir Murillo tuvo participación en la final de la Supercopa de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, que terminó empatada 2-2 en el tiempo reglamentario. En la tanda de penales, el PSG se impuso por 4-1.
Murillo ingresó en los minutos finales y disputó 13 minutos, tiempo suficiente para marcar uno de los goles del Marsella, aportando en el empate parcial antes de la definición desde los once pasos.
Los parisinos, campeones de las pasadas Ligue 1 y Copa de Francia, conquistaron su primer trofeo de 2026 gracias a dos atajadas del portero Lucas Chevalier durante la tanda desde el punto blanco en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.
Tras la apertura del marcador de Ousmane Dembélé (13'), Mason Greenwood igualó de penal (76') para los marselleses antes de que el defensor ecuatoriano del PSG, Willian Pacho, marcara en propia puerta, presionado por Pierre-Emerick Aubameyang (87').
En el tramo final del encuentro, el revulsivo parisino Gonçalo Ramos forzó la tanda de penales (90+5').
Estadísticas principales del partido PSG vs Olympique de Marsella
- Goles esperados (xG): PSG 1.80 – Marsella 2.02
- Posesión de balón: PSG 54% – Marsella 46%
- Tiros totales: PSG 17 – Marsella 17
- Tiros a portería: PSG 6 – Marsella 6
- Grandes ocasiones: PSG 5 – Marsella 4
- Tiros fuera: PSG 7 – Marsella 6
- Tiros bloqueados: PSG 4 – Marsella 5
- Tiros dentro del área: PSG 14 – Marsella 14
- Tiros fuera del área: PSG 3 – Marsella 3
- Balones al poste: PSG 1 – Marsella 0
- Saques de esquina: PSG 3 – Marsella 12
- Pases: PSG 435/487 (89%) – Marsella 349/403 (87%)
- Pases largos: PSG 41% (16/39) – Marsella 50% (17/34)
- Pases en el último tercio: PSG 73% (61/84) – Marsella 77% (69/90)
- Centros: PSG 43% (3/7) – Marsella 40% (8/20)
- Asistencias esperadas (xA): PSG 0.98 – Marsella 0.91
- Saques de banda: PSG 12 – Marsella 8
- Faltas: PSG 11 – Marsella 11
- Entradas ganadas: PSG 86% (12/14) – Marsella 69% (9/13)
- Duelos ganados: PSG 43 – Marsella 33
- Despejes: PSG 16 – Marsella 11
- Intercepciones: PSG 5 – Marsella 6
- Errores que terminaron en gol: PSG 0 – Marsella 1
- Atajadas del portero: PSG 5 – Marsella 4
- Goles evitados: PSG 1.23 – Marsella 0.51
Rendimiento de Michael Amir Murillo (Marsella)
- Calificación del jugador: 6.2
- Minutos jugados: 13
- Tiros totales: 1
- Goles esperados (xG): 0.02
- Tiros bloqueados: 1
- Tiros dentro del área: 1
- Toques en el área rival: 1
- Regates exitosos: 0/1 (0%)
- Toques totales: 4
- Pases precisos: 1/1 (100%)
- Pases precisos en el último tercio: 1/1 (100%)
- Duelos disputados: 1
- Duelos en el suelo ganados: 0/1 (0%)
