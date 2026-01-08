Liga española noticias | Sevilla, Real Sociedad y Valencia: los tres históricos de LaLiga al borde del descenso

Con los grandes disputando la Supercopa y con sus partidos de la 19ª jornada ya disputados, el Villareal luchará por afianzar el sábado la tercera posición ante el Alavés.

Madrid, España/En un fin de semana con los grandes del fútbol español disputando la Supercopa en Arabia Saudita, parte del interés de la 19ª jornada se centrará en la suerte de Sevilla, Real Sociedad y Valencia, tres históricos en dificultades, con la amenaza del descenso en el horizonte.

El Sevilla de Matías Almeyda, undécimo con 20 puntos, sólo cuatro por encima de la zona de descenso, se ha complicado la vida tras tres derrotas consecutivas, la última el pasado domingo por 3-0 ante el Levante (19º) en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Estos resultados han debilitado la posición de Almeyda, cuyo equipo cerrará la jornada el lunes en Sevilla frente a un Celta que pelea por disputar competición europea la próxima temporada (7º clasificado).

El mal comienzo de temporada de la Real Sociedad supuso la llegada del estadounidense Pellegrino Matarazzo al banquillo antes del parón navideño, en sustitución de Sergio Francisco.

Villarreal a consolidar el podio -

El viernes, el nuevo técnico de la Real Sociedad, 15ª clasificado con 18 puntos (dos por encima del descenso) buscará mantener frente al Getafe (10º) en el Coliseum las buenas sensaciones encontradas en el empate a uno ante el Atlético el pasado domingo en Anoeta.

Más complicada aún es la situación del Valencia, antepenúltimo con 16 unidades y en zona de descenso, se jugará contra el Elche (9º) en Mestalla ante una afición muy molesta por el rendimiento de su equipo y con la necesidad de sumar para escapar de la zona baja, después de perder contra el Celta (4-1) en Vigo el pasado sábado.

La escuadra amarilla suma 38 puntos, los mismos que el Atlético, a seis del Real Madrid (2º) y 11 menos que el líder Barcelona, aunque cuenta con dos partidos menos que sus rivales.

Programa y tabla de la Jornada 19: partidos clave y lucha por la permanencia

El calendario de la 19ª jornada de LaLiga presenta duelos decisivos, especialmente para los equipos en la parte baja de la clasificación. El viernes abre la fecha un encuentro vital: Getafe - Real Sociedad (20:00 GMT). El sábado continúa la acción con Real Oviedo - Betis (13:00), Villarreal - Alavés (15:15), Girona - Osasuna (17:30) y el crucial Valencia - Elche (20:00). El domingo se jugarán Rayo - Mallorca (13:00) y Levante - Espanyol (15:15). El lunes cierra la jornada otro partido de alto voltaje: Sevilla - Celta (20:00).

Resultados de la jornada (partidos adelantados):

Barcelona 3 (Raphinha 26', Olmo 65', Torres 90+6')

(Raphinha 26', Olmo 65', Torres 90+6') Atlético de Madrid 1 (Baena 19')

(Baena 19') Athletic 0

Real Madrid 3 (Mbappé 7', 59', Camavinga 42')

