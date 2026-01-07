Premier League resultados: Manchester City y Aston Villa no pudieron sumar tres puntos

En un día donde tropezaron varios equipos de la zona alta, el Chelsea sigue en caída libre tras perder 2-1.

Manchester, Reino Unido/El Manchester City encadenó un tercer empate consecutivo en la Premier League, este miércoles contra el Brighton (1-1), y el Aston Villa tampoco pudo con el Crystal Palace (0-0), dos resultados que benefician al líder Arsenal.

Los "Gunners" cuentan con cinco puntos de ventaja sobre el City (2º, 43 puntos) y sobre los "Villanos" de Unai Emery (3º, 43 puntos) antes de recibir al Liverpool (4º, 34 puntos) el jueves en Londres, en el cierre de la 21ª fecha.

Otras noticias: Barcelona vs Athletic Club resultado de la Supercopa de España

En un día donde tropezaron varios equipos de la zona alta, el Chelsea sigue en caída libre tras perder 2-1 el derbi londinense ante el Fulham ante la mirada de Liam Rosenior, su futuro entrenador, en el palco antes de asumir sus funciones.

Los Citizens de Pep Guardiola habían dejado puntos ante Sunderland (0-0) y Chelsea (1-1) en sus dos partidos precedentes, y su próxima cita en liga será contra el vecino Manchester United, el 17 de enero.

Erling Haaland adelantó a los Skyblues al convertir un penal sobre Jérémy Doku (41'), su 20º gol en la Premier esta temporada y su 150º con la camiseta azul cielo.

Pero Kaoru Mitoma estableció la igualada con un buen disparo lejano (60').

Y el Aston Villa cosechó un punto en Londres ante el Crystal Palace. Fue el primer empate en liga desde el 21 de septiembre para el equipo de Birmingham, que llegaba con 13 victorias y dos derrotas en los últimos 15 partidos.

Otras noticias: Dembélé recupera su mejor nivel: el Balón de Oro 2025 brilla de nuevo para el PSG rumbo a 2026

Thiago, brasileño de récord -

El equipo más en forma del momento es el Brentford, que pasó del 16º puesto al quinto en menos de un mes.

Este miércoles, The Bees (las Abejas) picaron en Sunderland (3-0) gracias a Igor Thiago, autor de un doblete tres días después de un triplete ante el Everton (4-2).

El delantero centro de 24 años ocupa el segundo puesto en la clasificación de goleadores con 16 goles, un total jamás alcanzado por un jugador brasileño en una temporada en la Premier League.

Thiago está logrando hacer olvidar la marcha de Wissa-Mbeumo en un verano (boreal) especialmente complicado para el club de la periferia de Londres, que también perdió a su capitán (Christian Norgaard) y a su entrenador (Thomas Frank), que pusieron rumbo a Arsenal y Tottenham respectivamente.

El Sunderland cae al décimo puesto después de esta quinta derrota de la temporada. El entrenador Régis Le Bris no estará muy satisfecho con el penal errado al estilo Panenka por Enzo Le Fée.

Otras noticias: Lionel Messi reveló un sueño que quiere cumplir cuando se retire del fútbol

Chelsea y Manchester United en horas bajas -

El nuevo entrenador inglés del Chelsea (7º, 31 puntos), Rosenior, pudo comprobar en vivo el trabajo que tiene por delante, después de presenciar en el palco cómo su nuevo equipo perdía ante el Fulham.

El antiguo entrenador del Estrasburgo, que se pondrá al frente de los Blues el jueves, asistió impotente a la derrota de los suyos, lastrados por la roja que vio el español Marc Cucurella en el minuto 22, la sexta roja que ve el Chelsea esta temporada entre todas las competiciones.

El Everton recibió dos este miércoles (Michael Keane y Jack Grealish) en su empate 1-1 ante el Wolverhampton, que sigue último con sólo 7 puntos.

El Manchester United, otro grande en horas bajas, encadenó un tercer empate consecutivo en la Premier League en su visita al penúltimo clasificado, el Burnley (2-2).

Los "Red Devils" sólo obtuvieron un punto en Turf Moor, como anteriormente ante otros equipos de la zona baja -Wolverhampton (1-1) y Leeds (1-1)-, lo que deja al equipo mancuniano en sexta posición con 32 puntos.

Y el Bournemouth del técnico español Andoni Iraola logró su primera victoria en los últimos doce partidos (6 derrotas y 5 empates previos) al derrotar 3-2 al Tottenham.

Otras noticias: ¿Recuerdan a Riqui Puig? Esto es lo más reciente del futbolista español