¿Recuerdan a Riqui Puig? Esto es lo más reciente del futbolista español

Miami, Estados Unidos/El mediocampista español Riqui Puig tendrá que postergar su regreso a la Major League Soccer tras sufrir una recaída en la recuperación de la lesión de ligamentos que lo marginó de las canchas desde finales de 2024.

Su club LA Galaxy indicó este viernes en un comunicado que la recaída se produjo durante su "estadía en Barcelona".

"Después de consultar con el cuerpo médico y otros especialistas, llegamos a la conclusión de realizar un nuevo procedimiento en su rodilla izquierda", agregó el club.

El tiempo de recuperación del nuevo procedimiento está por definirse.

Puig, de 26 años, se perdió la temporada 2025 en su totalidad y eso derivó en una caída estrepitosa del cuadro angelino que pasó de coronarse campeón en el 2024 al puesto 14 en la Conferencia Oeste.

LA Galaxy tuvo la peor temporada de su historia en el 2025 con apenas siete triunfos.

Desde su llegada a Estados Unidos en el 2022, Puig ha disputado 74 partidos en los que anotó 27 goles y completó 23 asistencias entre temporada regular y playoffs.

Riqui Puig: talento y resiliencia en la MLS

Ricard Puig Martí, conocido como Riqui Puig, nació el 13 de agosto de 1999 en Matadepera, España. Formado en la cantera del FC Barcelona, se destacó por su estilo técnico, visión de juego y capacidad para distribuir el balón. En agosto de 2022 fichó por el LA Galaxy, donde rápidamente se convirtió en el motor del equipo y en uno de los jugadores más influyentes de la Major League Soccer (MLS).

En la temporada 2024, Puig fue pieza clave en la conquista de la MLS Cup por parte del Galaxy, siendo reconocido en el Best XI de la liga. Sin embargo, en las semifinales de conferencia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) de su rodilla izquierda, una lesión que lo apartó de la final y lo obligó a perder toda la campaña 2025.

La recuperación ha sido complicada: tras una primera cirugía en 2024, debió someterse a una nueva intervención en 2026 debido a complicaciones en la misma rodilla. Este proceso ha generado incertidumbre sobre su regreso, aunque el jugador se ha mostrado optimista en redes sociales, destacando su esfuerzo y paciencia durante la rehabilitaciónSport.

A pesar de no haber jugado en 2025, Riqui Puig sigue siendo uno de los futbolistas más valiosos de la MLS, liderando incluso el mercado de traspasos en cuanto a valoración económica. Su contrato con el LA Galaxy se extiende hasta diciembre de 2027, lo que refleja la confianza del club en su recuperación y en su rol como figura central del proyecto.

Más allá de las lesiones, Puig mantiene un fuerte vínculo con la afición angelina. Incluso sin minutos en cancha, su camiseta se ubicó entre las más vendidas de la liga en 2025, prueba de su popularidad y del impacto que genera dentro y fuera del campo.

