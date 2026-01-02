Al Nassr | Cristiano Ronaldo inició el 2026 sin marcar y perdiendo ante Al Ahli SC en Arabia Saudita

Panamá/El inicio del 2026 no ha sido el esperado para el astro portugués. En un encuentro de alto voltaje disputado el 2 de enero, el Al-Nassr sucumbió 3-2 ante el Al-Ahli, marcando un arranque de año accidentado para el equipo de Riad.

Pese a que Cristiano Ronaldo mantiene la mirada fija en alcanzar la mítica cifra de los 1,000 goles en su carrera profesional, su desempeño en este primer compromiso fue calificado como una actuación discreta, al no poder hacerse presente en el marcador ni influir en el resultado final.

Otras noticias: Cristiano Ronaldo gana premio en Oriente Medio y apunta a los 1000 goles

Otras noticias: Cristiano Ronaldo firmó un doblete en el último sábado del 2025

El partido, celebrado en la King Abdullah Sports City de Yeda, representó un golpe durísimo para el cuadro dirigido por Jorge Jesus, que vio cómo se esfumaba su invicto tras once jornadas de dominio en la liga de Arabia Saudita.

La ofensiva del Al-Ahli, comandada por un inspirado Ivan Toney que anotó un doblete en los primeros 20 minutos, puso contra las cuerdas al líder desde muy temprano. Aunque el Al-Nassr logró una reacción momentánea gracias a dos goles de Abdulelah Al-Amri, la sentencia definitiva llegó al minuto 55 con un tanto de Merih Demiral que selló el 3-2 definitivo.

Esta derrota deja al Al-Nassr en una posición sumamente vulnerable. Con 31 puntos en la tabla, el equipo de CR7 podría perder el liderato este mismo fin de semana si el Al-Hilal, que se encuentra a solo dos unidades de distancia, logra una victoria en su respectivo encuentro frente al Damac.

Lo que debía ser una fiesta para celebrar el inicio de un año histórico para Ronaldo terminó convirtiéndose en una dolorosa derrota que pone en jaque la hegemonía de su club en la liga árabe.

Para el Al-Nassr, este partido fue como tratar de encender una fogata bajo la lluvia: a pesar de los esfuerzos por reaccionar, el ímpetu del rival y la falta de puntería de su máxima estrella terminaron por apagar cualquier esperanza de mantener el invicto.

Otras noticias: Dani Alves regresa al fútbol: es copropietario y podría jugar en Portugal

Cristiano Ronaldo: discreta actuación pese a su esfuerzo constante

El delantero portugués Cristiano Ronaldo disputó los 90 minutos en el último compromiso de Al Nassr, pero su rendimiento dejó sensaciones encontradas. Con una calificación de 6.2, el capitán mostró entrega y presencia ofensiva, aunque sin la contundencia que lo caracteriza.

Producción ofensiva

Ronaldo intentó 4 disparos , todos sin éxito en portería: 3 dentro del área y 1 desde fuera , pero ninguno fue dirigido al arco.

, todos sin éxito en portería: y , pero ninguno fue dirigido al arco. Su xG (expected goals) fue de 0.19 , reflejando que las ocasiones generadas no tuvieron gran probabilidad de gol.

fue de , reflejando que las ocasiones generadas no tuvieron gran probabilidad de gol. Falló una ocasión clara , lo que acentuó la percepción de una noche poco efectiva.

, lo que acentuó la percepción de una noche poco efectiva. En el juego aéreo, probó con 3 remates de cabeza, sin lograr concretar.

Participación en ataque

Registró 8 toques en el área rival , mostrando su insistencia en buscar espacios.

, mostrando su insistencia en buscar espacios. En el regate, apenas intentó una acción, sin éxito ( 0/1 ).

). Tocó el balón en 40 ocasiones, siendo víctima de 1 falta.

Contribución en la construcción

Su precisión en el pase fue alta: 26 de 30 (87%) , con especial acierto en el último tercio (12/14, 86%) .

, con especial acierto en el . Generó un xA (expected assists) de 0.07 , sin crear ocasiones claras para sus compañeros.

de , sin crear ocasiones claras para sus compañeros. Destacó con un pase largo acertado (1/1), aunque no intentó centros.

Trabajo defensivo