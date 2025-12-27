Cristiano Ronaldo firmó un doblete en el último sábado del 2025

Panamá/El club Al Nassr firmó una actuación contundente y de alto nivel al imponerse 3-0 sobre Al Okhdood, en un partido donde volvió a brillar la leyenda viva del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, gran figura de la noche con un doblete que encendió a la afición.

El conjunto dirigido por su cuerpo técnico mostró superioridad desde el arranque y encontró recompensa en el minuto 31, cuando Cristiano Ronaldo abrió el marcador con una definición precisa dentro del área. Antes del descanso, el astro portugués volvió a aparecer para ampliar la ventaja al 45+3, dejando prácticamente sentenciado el encuentro antes de irse a los vestuarios.

En la segunda parte, Al Nassr mantuvo el control del juego, administró la posesión y cerró la goleada en tiempo añadido. Al 90+4, João Félix puso cifras definitivas al marcador, confirmando una noche redonda para el equipo amarillo.

Las estadísticas del partido reflejan con claridad el dominio de Al Nassr. El equipo local registró 3.14 de Expected Goals (xG), muy por encima del 0.46 de Al Okhdood, además de un 65% de posesión de balón frente al 35% de su rival. En ofensiva, los ganadores realizaron 15 remates totales, con 5 disparos a puerta, mientras que Al Okhdood apenas logró 5 tiros, solo 2 entre los tres palos.

La diferencia también fue notable en las ocasiones claras, con 6 grandes oportunidades creadas por Al Nassr y ninguna para su oponente. En los tiros de esquina, el marcador fue 8-5, y en precisión de pases, el dominio fue absoluto: 89% de efectividad (436/490) para Al Nassr contra 74% (205/277) de Al Okhdood. Además, el conjunto vencedor acumuló 31 toques en el área rival, por apenas 4 del equipo visitante.

En defensa, ambos equipos mostraron números similares en despejes e intercepciones, aunque Al Okhdood terminó el partido con dos tarjetas amarillas, mientras que Al Nassr no recibió amonestaciones.

Con este resultado, Cristiano Ronaldo y João Félix confirman su gran momento, ya que comparten el liderato de goleadores de la temporada con 12 tantos cada uno, consolidándose como piezas claves en el ataque de Al Nassr. Una victoria sólida, con fútbol, números y nombres propios, que refuerza las aspiraciones del club en la presente campaña.

