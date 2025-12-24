Liga española | Así está la tabla de goleadores luego de disputadas las jornadas del 2025

Panamá/El año 2025 bajó el telón en LaLiga española con una radiografía clara de su poder ofensivo: el gol volvió a ser protagonista y varios nombres propios marcaron el ritmo de la competición.

Al frente de todos aparece Kylian Mbappé, quien en su primera temporada completa con el Real Madrid se consolidó como el máximo goleador del campeonato, liderando una tabla que mezcla jerarquía, juventud y diversidad de estilos.

El delantero francés cerró el año con 18 goles, la mayoría convertidos en jugadas dentro del área (13) y con una notable eficacia desde el punto penal, donde anotó cinco tantos. Mbappé no solo fue determinante en cifras, sino también en impacto: sus goles sostuvieron al Real Madrid en los momentos clave del calendario y confirmaron su estatus como la gran figura ofensiva del torneo.

En el segundo escalón aparece Ferran Torres, uno de los nombres propios del FC Barcelona en 2025. El atacante español firmó 11 goles, todos en jugada, demostrando movilidad, oportunismo y una capacidad constante para aparecer en el área rival. Su rendimiento fue clave en el esquema blaugrana, que colocó a varios jugadores entre los máximos anotadores del campeonato.

El podio lo completa Vedat Muriqi, referencia ofensiva del Mallorca, con 9 goles. El delantero kosovar destacó especialmente en el juego aéreo, anotando cuatro tantos de cabeza, confirmándose como uno de los nueves más incómodos de LaLiga para las defensas rivales.

Muy de cerca aparecen nombres de peso como Robert Lewandowski, que cerró el año con 8 goles, combinando presencia aérea y experiencia, y un grupo numeroso de futbolistas con 7 tantos, entre ellos Julián Álvarez y Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid, además de Lamine Yamal y Raphinha, quienes representan el presente y futuro del ataque del Barcelona. Especial mención merece Lamine Yamal, cuya irrupción con solo 17 años lo posiciona como una de las grandes joyas del fútbol europeo.

La tabla refleja también el equilibrio competitivo de LaLiga, con goleadores repartidos en equipos de media tabla. Juan Hernández (Betis), Rafael Mir (Elche), Pere Milla (Espanyol), Etta Eyong (Levante), Ante Budimir (Osasuna), Hugo Duro (Valencia) y Alberto Moleiro (Villarreal) cerraron el año con 6 goles, evidenciando que el gol no es patrimonio exclusivo de los gigantes.

Con 5 anotaciones, aparecen futbolistas de gran impacto mediático como Vinícius Júnior, Mikel Oyarzábal, Borja Iglesias, Antony y Tajon Buchanan, todos con perfiles distintos pero decisivos en momentos puntuales de la temporada.

Así, LaLiga 2025 concluye con un mapa ofensivo diverso, liderado por Mbappé, pero enriquecido por jóvenes talentos y delanteros consolidados que mantienen viva la esencia del campeonato: competitividad, espectáculo y una lucha permanente por el gol.

