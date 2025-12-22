El Nápoles gana la Supercopa de Italia 2025 tras vencer al Bolonia en Riad

En semifinales de la Supercopa , el Nápoles había vencido al defensor del título, el AC Milan , también por 2-0 .

Riad, Arabia Saudita/El Nápoles conquistó la Supercopa de Italia por tercera vez en su historia, tras las ganadas en 1990 y 2014, al vencer el lunes en la final al Bolonia por 2-0 con un doblete del extremo David Neres, celebrada en Riad.

El campeón italiano, que venía de sufrir dos derrotas antes de este torneo —ante el Benfica en Lisboa por la Liga de Campeones y luego ante el Udinese en la Serie A—, se recuperó en Arabia Saudita.

En semifinales de la Supercopa, el Nápoles había vencido al defensor del título, el AC Milan, también por 2-0.

Este lunes, el Nápoles dominó por completo la primera parte, creando varias ocasiones claras de gol a través de Elmas, el escocés McTominay y Spinazzola (minuto 37), antes de que Neres abriera el marcador en el minuto 39 con un potente disparo desde unos 25 metros.

El extremo brasileño, ex Ajax de Amsterdam, amplió la cuenta y liquidó la final con su segundo gol al minuto 57.

La Supercopa de Italia nació en 1988 como un duelo entre el campeón de la Serie A y el ganador de la Copa Italia. Desde entonces, ha evolucionado en formato y prestigio, convirtiéndose en un evento clave del fútbol italiano.

La Supercopa de Italia (en italiano Supercoppa Italiana) fue creada en 1988 por la Lega Serie A como una forma de enfrentar a los dos equipos más exitosos de la temporada: el campeón de la liga y el ganador de la copa nacional. El primer título lo ganó el AC Milan, que venció 3-1 a la Sampdoria.

Durante sus primeras décadas, el torneo se disputaba en Italia, pero a partir de los años 2000, comenzó a jugarse en sedes internacionales como Estados Unidos, China, Qatar y recientemente Arabia Saudita, como parte de una estrategia de expansión global del fútbol italiano.

En 2009, se introdujo un nuevo formato que permite la participación de cuatro equipos: los campeones y subcampeones de la Serie A y la Copa Italia, lo que ha añadido más emoción y competitividad al certamen.

El club más exitoso en la historia de la Supercopa es la Juventus, con 9 títulos, seguido por el AC Milan e Inter de Milán, ambos con 8 conquistas. Equipos como el Napoli, que recientemente ganó su tercera Supercopa en 2025 al vencer al Bolonia por 2-0 en Riad, también han dejado huella en el torneo.

La Supercopa ha sido escenario de partidos memorables, como la remontada del Milan en 2024 ante el Inter, ganando 3-2 tras ir perdiendo 0-2. Además, ha servido como vitrina para figuras históricas como Diego Maradona, quien brilló con el Napoli en la edición de 1990, cuando vencieron 5-1 a la Juventus.

Actualmente, el torneo se conoce comercialmente como Supercoppa EA SPORTS FC, y es transmitido por Mediaset, con un enfoque cada vez más internacional. Su importancia va más allá del trofeo: representa el inicio simbólico de la temporada y una oportunidad para medir fuerzas entre los mejores equipos del país.

