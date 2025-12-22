Ranking FIFA | España cierra el año como la mejor del mundo, Jordania y Kosovo las revelaciones

Panamá/La Selección de España termina el año 2025 en lo más alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola, consolidando su dominio tras una temporada de alto nivel y resultados consistentes.

El combinado ibérico, que alcanzó la cima en la actualización de septiembre, logra cerrar el año por delante de Argentina, mientras que Francia completa el podio del ranking.

La clasificación de diciembre de 2025, la última del calendario internacional, se elaboró tras la disputa de 42 partidos oficiales, con la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™ como uno de los torneos más influyentes en la suma de puntos.

Marruecos roza el top 10 tras conquistar la Copa Árabe

El gran protagonista del torneo árabe fue Marruecos (11.ª), que se coronó campeón, aunque se quedó a tan solo 0.54 puntos de ingresar al top 10, ocupado por Croacia (10.ª). Pese a no escalar posiciones, el conjunto africano reafirma su crecimiento y regularidad en el escenario internacional.

Por su parte, Inglaterra (4.ª), Brasil (5.ª), Portugal (6.ª), Países Bajos (7.ª), Bélgica (8.ª) y Alemania (9.ª) mantienen su lugar entre las diez mejores selecciones del mundo, en una zona alta del ranking que no registró movimientos.

Jordania sube y Kosovo brilla en un año histórico

Entre los ascensos más destacados aparece Jordania (64.ª, +2), subcampeona de la Copa Árabe de la FIFA 2025™, que logra uno de los avances más significativos del mes. También sobresalen Vietnam (107.ª, +3) y Singapur (148.ª, +3), las selecciones que más posiciones ganaron en esta actualización.

Mención especial merece Kosovo (80.ª), que acumuló 89.02 puntos, la cifra más alta de todo el año, tras sumar siete victorias y dos empates en diez encuentros. Además, fue la selección que más puestos escaló en 2025, con un impresionante ascenso de 19 posiciones.

Panorama global del ranking FIFA 2025

Otras selecciones que tuvieron un desempeño destacado fueron Noruega (29.ª), con 68.70 puntos sumados, y Surinam (123.ª), que escaló 15 posiciones en comparación con diciembre de 2024. En total, doce selecciones avanzaron entre diez y 14 puestos a lo largo del año.

En cuanto a la distribución por confederaciones dentro del top 50, la UEFA domina con 26 selecciones, seguida por CONMEBOL (7), CAF (7), CONCACAF (5) y AFC (5), mientras que OFC no cuenta con representantes.

Datos destacados de la Clasificación FIFA diciembre 2025

Primer lugar: España

Partidos disputados: 42

Selecciones con más partidos: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Marruecos (6)

(6) Selección que más puntos sumó: Palestina (14.18)

(14.18) Mayor caída en puntos y posiciones: Malasia (−22.52 puntos, −5 puestos)

(−22.52 puntos, −5 puestos) Selecciones inactivas: Eritrea

La Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola cierra así un 2025 marcado por la estabilidad en la élite y el crecimiento sostenido de selecciones emergentes que empiezan a ganar protagonismo en el fútbol internacional.

Con información de FIFA

