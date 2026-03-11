Federico Valverde en Champions League lidera la goleada del Real Madrid ante el Manchester City

Durante los primeros 45 minutos, el futbolista del conjunto blanco también destacó en la construcción del juego.

Panamá/El uruguayo Federico Valverde está firmando una actuación sobresaliente en el UEFA Champions League, siendo uno de los grandes protagonistas del Real Madrid, que vence de manera momentánea 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final disputado en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

El mediocampista charrúa ha sido determinante en el primer tiempo, mostrando su habitual despliegue físico, precisión en la circulación del balón y una constante amenaza ofensiva. Valverde ha registrado tres remates totales, todos a portería, con un valor de goles esperados (xG) de 1.36, lo que refleja el peligro que ha generado en el área rival.

Valverde, motor del mediocampo merengue

Durante los primeros 45 minutos, el futbolista del conjunto blanco también destacó en la construcción del juego. Según los datos de Flashscore, completó 19 de 23 pases (83% de efectividad), además de registrar 6 pases acertados en el último tercio del campo.

Su influencia no solo se limitó al ataque. El uruguayo participó activamente en los duelos físicos, ganando 7 de 9 disputas en el suelo (78%) y el 100% de los duelos aéreos que disputó. Además, sumó dos entradas ganadas, una intercepción y dos despejes, evidenciando su trabajo defensivo.

En ataque, Valverde también mostró su capacidad para romper líneas con balón controlado, completando 3 de 5 regates exitosos y tocando el balón cuatro veces dentro del área rival, una estadística que refleja su constante presencia cerca del arco del City.

De Montevideo al protagonismo europeo

Nacido el 22 de julio de 1998 en Montevideo, Valverde se ha consolidado como uno de los mediocampistas más completos del fútbol mundial. Con 1,82 metros de estatura, el futbolista combina potencia física, técnica y una enorme capacidad para recorrer todo el campo.

Actualmente, el jugador del Real Madrid tiene 27 años y un valor de mercado estimado en 120 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. El mediocampista llegó al club español en 2018 y renovó su contrato en noviembre de 2023, extendiendo su vínculo hasta junio de 2029.

Valverde se desempeña principalmente como mediocentro, aunque su versatilidad le permite jugar como interior o incluso en banda derecha, roles en los que ha demostrado ser decisivo en múltiples ocasiones.

Un líder en la nueva era del Madrid

Con actuaciones como la de esta noche en el Santiago Bernabéu, Valverde reafirma su condición de pieza clave en el esquema del Real Madrid y uno de los líderes de la nueva generación del club blanco.

Si el resultado se mantiene, el conjunto madrileño dará un paso importante hacia los cuartos de final de la Champions League, con un Federico Valverde que vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo.