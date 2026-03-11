Champions League resultado: El Arsenal rescata un empate ante el Bayer Leverkusen en Alemania

Todo se decidirá por tanto el próximo martes en el Emirates Stadium , tras un primer cara a cara igualado.

Leverkusen, Alemania/Bayer Leverkusen y Arsenal firmaron un empate 1-1 este miércoles, en la ida de octavos de final de Liga de Campeones, al término de un partido igualado que deja todo abierto antes de la vuelta en Inglaterra.

Apenas unos segundos después del descanso, el español Álex Grimaldo botó un saque de esquina muy elevado, que llegó hasta el segundo palo, donde apareció el capitán Robert Andrich (46') para adelantar de cabeza al Werkself. Los Gunners respondieron de penal, con un gol anotado desde los once metros por el exjugador del Bayer Leverkusen, Kai Havertz (89').

Antes del inicio del partido, el Bayer Leverkusen había bromeado en redes sociales publicando la imagen de una señal sobre el césped del BayArena en la que se leía "¡Prohibido sacar de esquina!".

La pelota parada es una de las mejores armas del equipo de Mikel Arteta y tanto en Inglaterra como en Europa los rivales del Arsenal saben que un saque de esquina es sinónimo de problemas.

Havertz, de homenajeado a verdugo -

Pero el miércoles las tornas se cambiaron, luego de una primera mitad muy igualada, en la que la mejor ocasión había sido para los visitantes, cuando el brasileño Gabriel Martinelli estrelló un disparo en el larguero (minuto 19).

En la reanudación, los hombres entrenados por el danés Kasper Hjulmand entraron mejor en el partido, con un cabezazo de Martin Terrier salvado de forma espectacular por el guardameta español David Raya... pero el saque de esquina, botado por su compatriota y compañero de selección Grimaldo, acabó en gol para el Bayer Leverkusen.

Cuando parecía que el Werkself viajaría a Londres con ventaja en la eliminatoria, el estadounidense Malik Tillman derribó en el área al atacante inglés Noni Madueke en una acción revisada por el VAR.

La misión de convertir el penal desde los once metros recayó en los hombros de Kai Havertz, excanterano del Bayer Leverkusen y jugador de los Gunners desde 2023. El futbolista de 26 años, que fue homenajeado antes del pitido inicial por su exequipo, disparó raso a la izquierda, y pese a que el guardameta Janis Blaswich adivinó sus intenciones, el balón acabó en el fondo de la red.

Antes del duelo del martes, el Arsenal, líder de la Premier League, recibirá en el campeonato inglés al Everton, mientras que el Bayer Leverkusen, actual sexto clasificado en Bundesliga, recibirá al líder Bayern Múnich.