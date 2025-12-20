Mundial 2026 | Thomas Tuchel tiene en la mira a este jugador inglés para enfrentar al Grupo L

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Selección de Panamá se prepara para afrontar uno de los retos más exigentes de su historia: disputar su segundo Mundial de Fútbol, esta vez en la Copa del Mundo 2026, donde quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Dentro de ese panorama de alto voltaje, el tercer rival del combinado panameño será Inglaterra, una potencia europea que llegará al torneo con un nuevo liderazgo y decisiones que ya generan ruido en el fútbol internacional.

Bajo el mando del técnico alemán Thomas Tuchel, la Selección de Inglaterra atraviesa un proceso de renovación marcado por la meritocracia pura, una filosofía que pone en alerta a Panamá y al resto de sus rivales. El estratega de los Three Lions ha dejado claro que no se ata a nombres ni jerarquías, apostando por jugadores que atraviesen el mejor momento futbolístico, sin importar su pasado reciente con la camiseta nacional.

En ese contexto, uno de los nombres que ha entrado con fuerza en el radar inglés es el delantero del Leeds United, Dominic Calvert-Lewin. El atacante, de 28 años, atraviesa un notable estado de forma que no ha pasado desapercibido para Tuchel, justo cuando Panamá comienza a estudiar con lupa a los posibles protagonistas del duelo ante los ingleses en la fase de grupos.

Calvert-Lewin ha marcado cuatro goles en sus últimos cuatro partidos, incluyendo un tanto clave ante el Brentford, y suma cinco anotaciones en 14 partidos de la Premier League desde su llegada al Leeds como agente libre. Su potencia física, su juego aéreo y su capacidad para fijar defensores lo convierten en un perfil distinto dentro del ataque inglés, especialmente como complemento del capitán Harry Kane.

Para la Selección de Panamá, este detalle no es menor. Inglaterra podría presentar ante los canaleros un frente ofensivo con variantes poco habituales, donde el juego aéreo y el choque físico tomarían protagonismo. Con sus 1.88 metros de estatura, Calvert-Lewin representa una amenaza directa en balones detenidos y centros laterales, un aspecto que el cuerpo técnico panameño deberá trabajar con especial atención.

Un punto clave en esta posible convocatoria es la relación entre Thomas Tuchel y Daniel Farke, actual entrenador del Leeds United. Ambos compartieron etapa en el Borussia Dortmund, lo que mantiene abierta una línea de comunicación constante. Aunque Farke evita influir directamente, ha reconocido que Tuchel sigue de cerca la evolución del delantero.

A más de cuatro años de su última aparición con Inglaterra en la Eurocopa 2020, Calvert-Lewin emerge como una apuesta inesperada de cara al Mundial. Si mantiene su racha, podría convertirse en una de las sorpresas de la lista definitiva, elevando aún más el nivel del rival que Panamá deberá enfrentar.

Así, mientras la Selección de Panamá sueña con hacer historia en su segundo Mundial, el análisis de Inglaterra, su estructura, su nuevo técnico y sus posibles convocados será clave. Ante un seleccionador que premia el rendimiento y rompe esquemas, los canaleros saben que enfrentarán a un rival impredecible, poderoso y en plena evolución, donde cada detalle puede marcar la diferencia en el escenario más grande del fútbol mundial.

