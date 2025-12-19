Mundial 2026 | Croacia, rival de la selección de Panamá jugará contra Brasil en marzo

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Brasilia, Brasil/La selección de Brasil informó este viernes que disputará sendos amistosos ante Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo en Boston y Orlando, respectivamente, como parte de su preparación al Mundial de 2026 en Norteamérica.

"Tuvimos rivales de Asia, de las escuelas africanas y buscamos equipos europeos que pudieran imponernos dificultades y desafiar la selección como lo hicieron los demás", señaló Rodrigo Caetano, coordinador de las selecciones masculinas de la Confederación Brasileña de Fútbol, en un comunicado.

La Canarinha enfrentó en los últimos meses en amistosos a las selecciones de Corea del Sur (5-0), Japón (2-3), Senegal (2-0) y Túnez (1-1).

Los horarios de los juegos en Estados Unidos aún están por definir.

Los pentacampeones accedieron al Mundial a pesar de un desempeño mediocre en la eliminatoria sudamericana, en la que acabaron en el quinto puesto de la tabla de clasificación.

El experimentado DT italiano Carlo Ancelotti llegó al banquillo en junio con la misión de recuperar el fútbol vistoso de los brasileños y preparar el equipo para el Mundial que se disputará a mediados de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Desde entonces tiene un registro de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Brasil comparte el Grupo C del Mundial con Marruecos, Escocia y Haití.

Conoce más del grupo L donde están Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá:

El debut mundialista del combinado nacional de Panamá será el miércoles 17 de junio de 2026. Los canaleros se enfrentarán a la selección de Ghana en el Toronto Stadium, en la ciudad de Toronto, a las 6:00 p.m.,. La acción continuará en el mismo escenario canadiense el martes 23 de junio, cuando Panamá se mida ante Croacia, repitiendo el horario de las 6:00 p.m.,.

Para el cierre de la primera ronda, la "Sele" se trasladará a territorio estadounidense para un duelo de alto calibre. El viernes 27 de junio, Panamá enfrentará a Inglaterra en el New York New Jersey Stadium a las 4:00 p.m.,.

La FIFA apuesta por entradas más accesibles para los hinchas rumbo al Mundial 2026

Con una demanda histórica que ya supera los 20 millones de solicitudes de entradas, la FIFA confirmó una medida clave para los aficionados de las selecciones nacionales clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El organismo rector del fútbol mundial anunció la creación de una categoría especial de precios, con el objetivo de hacer más accesible la experiencia de acompañar a los equipos en el evento deportivo más importante del planeta.

La nueva modalidad, denominada Supporter Entry Tier, ofrecerá entradas a un precio fijo de 60 dólares estadounidenses para cada uno de los 104 partidos del Mundial, incluida la gran final. Esta iniciativa está diseñada exclusivamente para los seguidores oficiales de las selecciones clasificadas, reforzando el vínculo entre los equipos nacionales y sus hinchadas.

Según detalló la FIFA, estas entradas serán asignadas y distribuidas por cada Asociación Miembro Participante (PMA). Cada federación definirá su propio proceso de elegibilidad y solicitud, garantizando que los boletos lleguen a los aficionados más comprometidos con su selección.

En términos de distribución, el 50% del total de entradas asignadas a cada PMA corresponderá a las categorías más económicas: Supporter Value Tier (40%) y Supporter Entry Tier (10%). El restante 50% se repartirá de manera equitativa entre Supporter Standard Tier y Supporter Premier Tier, ampliando las opciones para los distintos perfiles de aficionados.

Otro punto destacado es que los fanáticos que soliciten entradas a través de sus PMA y cuyos equipos no avancen a la fase de eliminación directa recibirán el reembolso total, sin cargos por tasas administrativas.

Este anuncio se produce en medio de una demanda sin precedentes, tras el inicio de la fase de venta por sorteo aleatorio, que comenzó el jueves 11 de diciembre de 2025 y ya acumula 20 millones de solicitudes registradas. El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero de 2026 a las 11:00 a. m. (ET), y la FIFA aclaró que el momento de la solicitud no influye en las probabilidades de éxito.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, marcando un hito al ser el primer Mundial con 48 selecciones participantes. Los aficionados pueden realizar sus solicitudes y obtener más información en FIFA.com/tickets.

Finalmente, la FIFA recordó que, como organización sin fines de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 asociaciones miembro, con una proyección de reinvertir más del 90% del presupuesto 2023-2026 en el crecimiento global del deporte.