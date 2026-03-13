Clima en Panamá: Condiciones secas y estables para este viernes

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de marzo, por lo que se esperan condiciones secas y estables en el país.

El tiempo

Durante el transcurso del día se espera un escenario mayormente estable en todo el territorio nacional, con baja cobertura nubosa propia de la temporada y una alta incidencia de radiación ultravioleta. No obstante, podrían presentarse chaparrones aislados en zonas montañosas y sectores elevados de Chiriquí y de la Cordillera Central, principalmente después del mediodía y de corta duración.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas se estiman entre 12 °C y 19 °C en regiones altas y de relieve montañoso; en el resto del territorio nacional, los registros más bajos oscilarán entre 20 °C y 23 °C. Durante las horas diurnas, se prevén temperaturas máximas entre 26 °C y 35 °C, con la posibilidad de valores ligeramente superiores en áreas de menor altitud.

Viento

En todo el país seguirá predominando el flujo de vientos del norte y noreste, con velocidades estimadas entre 10 y 25 km/h. Esta condición se mantendrá a lo largo del día, promoviendo una mejor ventilación y una sensación térmica más agradable asociada al ingreso de humedad.

Condiciones marítimas

En ambas franjas oceánicas se mantendrán condiciones marítimas relativamente estables, con oleaje de intensidad moderada y alturas inferiores a 1.50 metros.

Índices de radiación UV-B

Se prevén niveles elevados de radiación ultravioleta, situados entre las categorías muy alta y extrema, con un índice UV estimado entre 10 y 12.

Piden seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).