Renace el Estadio Roberto Mariano Bula: el histórico templo del béisbol de Colón vuelve a la vida

Herrera vs Panamá Oeste juego del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 el viernes 13 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La historia del Estadio Roberto Mariano Bula es, en esencia, la historia del orgullo deportivo de Colón. Todo comenzó el 27 de febrero de 1944, cuando el dirigente deportivo, poeta y autor del himno de la provincia de Colón, Roberto Mariano Bula, lanzó un apasionado reclamo frente al Palacio de las Garzas: “¡Colón necesita un estadio!”.

Aquel llamado encontró eco durante la administración del entonces presidente Ricardo Adolfo De La Guardia, cuando se inició la adecuación de los terrenos en Sand Diamond, dando paso al nacimiento del Estadio Municipal de Colón. La primera estructura contaba con graderías construidas con maderas nacionales, símbolo de una obra levantada con el esfuerzo y la identidad del pueblo colonense.

Con el paso del tiempo, el recinto fue rebautizado como Estadio Roberto Mariano Bula, en honor al hombre que impulsó su construcción. Décadas más tarde, el 14 de agosto de 2002, el estadio fue declarado monumento histórico, reconociendo su enorme valor dentro de la historia del deporte panameño.

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Años de gloria y el dolor del abandono

Durante décadas, el estadio fue escenario de innumerables gestas deportivas. Por su terreno desfilaron figuras legendarias del deporte panameño, como el exgrandes ligas Rod Carew y el campeón olímpico Irving Saladino, consolidándolo como uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Sin embargo, el paso del tiempo y el abandono gubernamental comenzaron a pasar factura. El momento más crítico llegó el 8 de junio de 2012, cuando el techado de las graderías colapsó, obligando a la clausura inmediata del recinto.

A partir de ese momento comenzó un largo periodo de incertidumbre. Aunque en noviembre de 2017 se emitió una orden de proceder para su reconstrucción, el proyecto quedó atrapado en una cadena de promesas incumplidas, adendas contractuales, aumento en los costos de materiales y el impacto de la pandemia.

Durante siete años, la novena de Colón, conocida como los "beep beep”, tuvo que disputar sus partidos fuera de casa mientras su histórico estadio permanecía cerrado, convertido en un símbolo del deterioro de la infraestructura deportiva.

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La transformación hacia un estadio de nivel internacional

Hoy la historia es distinta. Tras una inversión final de B/. 33.7 millones, muy por encima del presupuesto inicial de B/. 15.59 millones, la empresa APROCOSA logró completar la construcción de un estadio moderno con estándares internacionales.

El nuevo Estadio Roberto Mariano Bula cumple con las exigentes especificaciones de la Major League Baseball (MLB), lo que lo convierte en uno de los complejos deportivos más avanzados del país. Además, el proyecto destaca por su impacto local: el 98% de los 215 trabajadores que participaron en la obra son residentes de la provincia de Colón.

Entre sus principales innovaciones se encuentra un terreno de juego de última generación, equipado con césped sintético certificado similar al utilizado en el Rogers Centre de Toronto. La superficie fue elevada 30 centímetros, una solución clave para eliminar los históricos problemas de inundaciones.

El estadio cuenta además con capacidad para 5,000 fanáticos, 102 estacionamientos, una fachada moderna, así como instalaciones de primer nivel que incluyen clubhouse, jaula de bateo, gimnasio, cabinas de prensa y dormitorios con capacidad para 32 jugadores, diseñados para albergar torneos internacionales.

La experiencia del aficionado también se moderniza con una pantalla gigante de última generación y cintillos publicitarios digitales, elementos que acercan el espectáculo del béisbol panameño a los estándares de los grandes escenarios internacionales.

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Un nuevo modelo de gestión para proteger el legado

Con el objetivo de evitar que el abandono vuelva a afectar el recinto, en la Asamblea Nacional de Panamá se impulsa el Proyecto de Ley 534, que propone la creación del Patronato del Estadio Roberto Mariano Bula.

Este organismo busca garantizar una administración eficiente, transparente y sostenible, asegurando el mantenimiento preventivo del estadio y preservándolo como el gran bastión deportivo de la provincia de Colón.

El esperado regreso: Colón vuelve a casa

La espera finalmente llega a su fin. Este viernes 13 de marzo de 2026, en el marco del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, la selección de Colón regresará a su renovado estadio para enfrentar a la novena de Chiriquí.

Más que un simple partido, el encuentro representa el reencuentro de un pueblo con su historia, su identidad y su pasión por el béisbol.

Después de más de una década de espera, el Estadio Roberto Mariano Bula vuelve a abrir sus puertas. Y con ello, Colón recupera uno de los símbolos más importantes de su historia deportiva.

Fuente: Luis J. Ceballos M. Investigador Historiográfico y Asamblea Nacional de Panamá.