Continúa bloque de búsqueda de prófugos de la cárcel La Joyita

La ministra de Gobierno reiteró el llamado a los privados de libertad que aún permanecen evadidos para que se entreguen voluntariamente a las autoridades.

Ciudad de Panamá/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, encabeza un amplio operativo de búsqueda junto a unidades del Servicio de Protección Institucional, con el objetivo de dar con la captura de los privados de libertad del centro penitenciario La Joyita que aún permanecen prófugos.

Señaló el Ministerio de Gobierno que, como parte de las acciones, se refuerzan los recorridos, verificaciones y operativos estratégicos que continúan desarrollándose en distintos puntos para ubicar a los evadidos.

Durante el desarrollo de las operaciones, la ministra Montalvo destacó la colaboración de la comunidad, señalando que ciudadanos han aportado información importante que contribuye con las labores de búsqueda.

De igual forma, reiteró el llamado a los privados de libertad que aún permanecen evadidos para que se entreguen voluntariamente a las autoridades.

“El bloque de búsqueda continuará desplegado hasta lograr la captura de todos los prófugos”, manifestó la titular de Gobierno.

El Ministerio de Gobierno reitera que las operaciones no cesarán y que se mantiene la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad ciudadana.