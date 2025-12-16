Mundial 2026 | FIFA anunció precios más baratos para los aficionados interesados en apoyar a su selección

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Paris, Francia/Los aficionados de equipos clasificados al Mundial de fútbol de 2026 pagarán sus boletos a 60 dólares (50 euros) por partido, anunció el martes la FIFA, en respuesta a las asociaciones de hinchas que denunciaban precios "astronómicos".

Una nueva categoría, "Supporter Entry", propondrá boletos "a 60 dólares estadounidenses" cada uno, y disponibles para los 104 partidos, incluida la final de la Copa del Mundo, precisó el ente rector del balompié en un comunicado.

"Esta iniciativa busca apoyar en primer lugar a los aficionados que siguen a su equipo nacional a lo largo del torneo", añadió la FIFA.

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los "precios astronómicos (...) impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles".

Según la información de FSE, que afirmaba haber visto los "precios publicados progresiva y confidencialmente por la FIFA", seguir a un mismo equipo desde el primer partido hasta la final "costaría (a un aficionado) como mínimo 6.900 dólares" (cerca de 6.000 euros), "casi cinco veces más que durante el Mundial 2022 de Catar".

Según la FIFA, "se han recibido hasta la fecha 20 millones de peticiones de entradas" durante la fase actual de venta por sorteo, que arrancó el jueves pasado.

El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera Copa del Mundo en la que participarán 48 selecciones.

Guía oficial para aficionados panameños que viajarán a Toronto

La Cancillería de Panamá ha emitido una guía oficial a través de la Embajada panameña en Canadá con requisitos migratorios clave y alertas sobre fraudes dirigidas a los aficionados que planean viajar a Toronto, Canadá, para el Mundial 2026.

La Selección de Panamá, que participa en el Grupo L del torneo, disputará sus encuentros en el BMO Field de Toronto. Los partidos programados son contra Ghana el 17 de junio y frente a Croacia el 23 de junio.

Aquí el Link: Esta es la página web oficial del Gobierno de Canadá para solicitar una autorización electrónica de viaje (eTA)

REQUISITOS CLAVE Y ADVERTENCIAS:

Para viajar y apoyar a la Selección de Panamá, los aficionados deben contar con un pasaporte válido, un itinerario de viaje y prueba de fondos. Adicionalmente, según el caso, se requerirá una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) o una visa de visitante.

La Autorización Electrónica de Viaje (eTA) solo aplica para quienes ingresen a Canadá por vía aérea. Para calificar para este permiso, que tiene un costo oficial de 7 dólares canadienses, es necesario poseer una visa estadounidense vigente o haber tenido una visa canadiense de visitante (TRV) en los últimos 10 años.

Aquellos viajeros que no cumplan con los criterios para la eTA deberán tramitar una visa de visitante. La Cancillería advierte que la aprobación de esta visa puede tomar alrededor de dos meses, por lo que se recomienda iniciar el proceso con antelación.

ALERTA DE FRAUDES:

Se ha emitido una advertencia a los fanáticos para que eviten páginas intermediarias o agencias no autorizadas. Existe una proliferación de sitios fraudulentos que buscan obtener datos personales y financieros o cobran tarifas excesivas. La Cancillería enfatiza que poseer boletos para los partidos no garantiza la entrada a Canadá ni influye en la decisión migratoria. Para asegurar la legitimidad de la asistencia, se recomienda verificar que los consultores de inmigración sean miembros del College of Immigration and Citizenship Consultants.

Los viajeros pueden consultar la información actualizada sobre los requisitos migratorios en el portal del Gobierno de Canadá dedicado al Mundial.

