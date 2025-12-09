Mundial 2026 | FIFA anuncia cambios en pausas obligatorias de hidratación

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La FIFA anunció una decisión histórica para el próximo Mundial 2026 que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. ¡Prepárense para una edición sin precedentes!.

El cambio más resonante, y que es inédito en la historia de la Copa del Mundo, es la implementación de pausas obligatorias de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo, ¡aplicables en absolutamente todos los partidos!

Otras noticias: Mundial 2026 | ¿Quieres apoyar a la selección de Panamá en Toronto? aquí todo lo que debes saber

La gran novedad es que, a diferencia de torneos anteriores, estas interrupciones no dependerán del clima ni de la temperatura, sino que se aplicarán de manera uniforme en todos los encuentros para garantizar la igualdad de condiciones entre las selecciones.

Según Manolo Zubiria, el director del torneo, el procedimiento será “simplificado”. Los árbitros tienen la instrucción de detener el juego después del minuto 22 de cada tiempo para que los futbolistas puedan hidratarse, y las pausas serán cronometradas desde el momento de la interrupción.

¿Hay grupo de la muerte en este Mundial 2026?

El sorteo no determinó un aparente Grupo de la Muerte, aunque colosos como España, Brasil y Francia tendrán al menos un enfrentamiento de alta exigencia en la primera ronda.

A la Argentina que capitanea Lionel Messi le tocó en suerte un favorable Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

No obstante, de terminar líder de la llave como indican los pronósticos, a la Albiceleste podría esperarle un cruce de voltaje frente al segundo clasificado del Grupo H, en el que compiten España y Uruguay.

"No damos nada por descontado", recalcó el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, quien presentó el trofeo de campeón.

Otras noticias: Mundial 2026 | La selección de Panamá tiene en la mira dos amistosos en el mes de enero

Cracks frente a frente -

El choque entre la Roja de Lamine Yamal, vigente campeona de Europa, y Uruguay se perfila como un plato fuerte de la primera ronda, en un grupo que completan Arabia Saudita y Cabo Verde.

"Hay muchas selecciones candidatas a ser campeonas y nosotros nos sentimos igual que ellas", afirmó Luis de la Fuente con el mismo tono de prudencia que el resto de seleccionadores.

Otro choque estelar será el de Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los mejores jugadores del mundo, al frente de Francia y Noruega en el Grupo I.

Otras noticias: Mundial 2026 calendario | Descubre Toronto ciudad que recibirá a la selección de Panamá

Carlo Ancelotti, de su lado, se estrenará como seleccionador mundialista al mando de un Brasil que chocará contra Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

Otras escuadras latinoamericanas se citaron con rivales ilustres.

Colombia se medirá en la primera ronda con Portugal en un reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. A Ecuador, por su parte, le espera Alemania en la llave E, mientras Panamá enfrentará a Inglaterra y Croacia en la L.

El calendario definitivo de sedes y horarios se dará a conocer el sábado.

Fuente AFP.

Otras noticias: Mundial 2026: Panamá vs Croacia ¿Recuerdan a Ivana Knoll la novia de Catar 2022?