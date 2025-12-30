Hombre que mató a 9 personas en Surinam se quitó la vida en la cárcel

El hombre, que padecía trastornos mentales, mató a cuatro de sus hijos, de entre 5 y 15 años, y a otros cinco residentes, de entre 7 y 80 años, del barrio de Richelieu.

El hombre que mató a nueve personas, incluidos a cuatro de sus propios hijos, la noche del sábado en Paramaribo se suicidó en prisión, informó la policía de Surinam el lunes.

El hombre identificado con las iniciales D.A., de 43 años, "se ahorcó en una celda de la comisaría de Keizerstraat" en la capital Paramaribo, informó la policía.

Su muerte se confirmó alrededor de las 8H00 locales (11H00 GMT).

El hombre, que padecía trastornos mentales, mató a cuatro de sus hijos, de entre 5 y 15 años, y a otros cinco residentes, de entre 7 y 80 años, del barrio de Richelieu, en el distrito de Commewijne, al este de Paramaribo, declaró el domingo el jefe de policía Melvin Pinas.

Otras dos personas, la hija de 16 años del atacante y un vecino de 72 años, también fueron hospitalizadas con heridas de arma blanca.

Según medios locales, el hombre tuvo una discusión telefónica con su esposa antes de apuñalar 44 veces a una de las víctimas, su hija de 11 años, en la cocina de su casa.

Durante su arresto, el hombre recibió disparos de bala en las piernas y fue trasladado del hospital a la cárcel el domingo por la noche, agregó el comunicado.

El ministro de Justicia y Policía, Harish Monorath, dijo a la emisora de radio local ABC que el sospechoso "estuvo bajo estricta vigilancia policial hasta que puedo ser trasladado" a la cárcel.

"En ese momento no había nadie presente, y se ahorcó", declaró sobre su muerte, y añadió que esperaba más explicaciones.

"Solidaridad y compasión"

Monorath también dio más detalles del ataque.

"Según tenemos entendido, todo comenzó en el hogar. Dos niños lograron salir de la casa y llamaron a su abuela, que vivía al otro lado de la calle", dijo el ministro, quien visitó a las familias el domingo.

"La abuela y el abuelo acudieron en su ayuda, con consecuencias fatales para ellos", agregó. El hombre se dirigió entonces a otra casa, donde se encontraban los demás vecinos y otro niño.

"Tras matar a las personas, se dirigió a la casa de su familia, un poco más abajo en la misma calle, probablemente para matarlos también. Allí fue detenido por la policía", concluyó el ministro.

La oficina de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, emitió un comunicado oficial en el que enfatizó que "deplora la trágica pérdida de vidas, entre las que había niños".

"Esta tragedia nos afecta como nación en un momento en que celebramos juntos la Navidad y nos preparamos para el Año Nuevo, una época que debe estar marcada por la solidaridad y la esperanza", comentó la presidenta.

El gobierno de Surinam garantizó "asistencia profesional y apoyo de las autoridades" a las familias de las víctimas. "También se ha decidido que el gobierno cubrirá los gastos funerarios como muestra de solidaridad y compasión", informó el comunicado presidencial.