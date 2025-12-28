Julio Dely Valdés dijo presente en reencuentro de leyendas con el Real Oviedo

Panamá/En una tarde cargada de nostalgia, épica y sentimiento, el Real Oviedo detuvo el tiempo para rendir tributo a su historia.

El pasado sábado 27 de diciembre, el Estadio Carlos Tartiere fue el escenario de una jornada sin precedentes: el Encuentro de Leyendas, un evento magistral enmarcado en la temporada del Centenario del club asturiano. Con las gradas volcadas en aplausos, más de un centenar de exfutbolistas volvieron a pisar el césped donde escribieron páginas imborrables de la familia carbayona.

Otras noticias: Resultados de la gala Afutpa 2025 donde se premió a lo mejor del fútbol panameño

El regreso triunfal de “Panagol”

Otras noticias: Mundial 2026 | Panamá diseña un Plan País de cara a su participación en la copa de Norteamérica

La gran nota destacada para la afición centroamericana fue el regreso de la leyenda panameña Julio César Dely Valdés. El exdelantero, recordado por su instinto asesino en el área y por ser uno de los máximos referentes históricos que ha vestido la camiseta azul, fue uno de los nombres más coreados por la hinchada.

Dely Valdés dejó una huella imborrable en el Real Oviedo, donde disputó un total de 106 partidos oficiales, en los que anotó 40 goles y repartió 6 asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los atacantes más determinantes en la historia moderna del club. Su paso por la entidad estuvo marcado por la elegancia en el juego, potencia física y una capacidad goleadora que aún hoy es recordada con orgullo por el oviedismo.

El ídolo panameño participó activamente en la sesión de firma de autógrafos en el Auditorio Príncipe Felipe, donde cientos de fanáticos hicieron fila para obtener un recuerdo del “Panagol”. Su presencia simbolizó la época dorada del club en la élite del fútbol español y reafirmó el vínculo eterno entre Panamá y la capital asturiana.

Un desfile de estrellas en el triangular de leyendas

Otras noticias: Kadir Barría culminó sus estudios secundarios y hoy celebra graduación del IPT Juan Díaz

La jornada no fue solo de exhibición, sino de fútbol real. Por la tarde, los protagonistas se dividieron en tres equipos para disputar un triangular de leyendas con nombres que evocan distintas épocas de lucha y gloria: Teatinos (verde), Buenavista (azul) y Carlos Tartiere (amarillo).

Para comprender la magnitud histórica del evento, basta con repasar el impresionante listado de figuras que acompañaron a Julio Dely Valdés. Entre los guardametas destacaron Viti, Esteban, Mora, Aulestia y Rafa Ponzo. En defensa y mediocampo, el Tartiere ovacionó a históricos como César Martín, Abel Xavier, Boris, Rivas, Jerkan, Armando, Vili, Paul, Luismi y Nacho López, entre muchos otros.

La creatividad y el gol estuvieron representados por futbolistas de enorme talento como Michu, Jandro, Saúl Berjón, Susaeta, Toché, Linares, Cervero y Manu Busto, en una nómina que despertó recuerdos imborrables en cada rincón del estadio.

Integración, emoción y cierre de oro

El encuentro también tuvo un carácter integrador con la participación de figuras del Oviedo Moderno femenino, reafirmando el crecimiento institucional del club. Además, se rindió un emotivo homenaje a exjugadores y directivos fallecidos, cuyos familiares recibieron brazaletes conmemorativos en el centro del campo.

La celebración del Centenario del Real Oviedo culminó con un espectáculo de fuegos artificiales, cerrando una jornada inolvidable en la que quedó claro que su historia, liderada por referentes eternos como Julio César Dely Valdés, sigue más viva que nunca en el corazón de su afición.

Otras noticias: Cecilio Waterman es oficialmente jugador de Universidad de Concepción en Chile