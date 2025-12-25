Cecilio Waterman es oficialmente jugador de Universidad de Concepción en Chile

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El fútbol chileno y el fútbol panameño vuelven a cruzar caminos con una noticia de alto impacto. El delantero Cecilio Waterman fue oficializado como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción, club que recientemente conquistó el título del Ascenso 2025 y selló su regreso a la Primera División de Chile. La institución lo anunció con un mensaje cargado de emoción: “La espera valió la pena… Bienvenido a casa, Cecilio”.

El fichaje no solo refuerza el proyecto deportivo del Campanil, sino que también representa un regreso especial. Waterman ya defendió los colores de Universidad de Concepción entre 2020 y 2022, periodo en el que dejó huella por su capacidad goleadora, liderazgo y compromiso dentro del campo. Ahora, el atacante panameño vuelve con mayor madurez, experiencia internacional y un cartel reforzado tras un 2025 inolvidable.

En el comunicado oficial, el club destacó el recorrido del delantero: “Con experiencia en el extranjero y en clubes de nuestro fútbol, además de ser seleccionado nacional de Panamá y protagonista en la reciente clasificación de su país a la Copa del Mundo 2026, Cecilio llega a nuestro equipo desde Coquimbo, club con el que se coronó campeón del fútbol chileno (…) ¡Gracias por volver al único campeón de Concepción!”.

Y no es exageración. Cecilio Waterman fue una pieza clave en la ruta al título del fútbol chileno 2025, anotando 10 goles en Primera División, números que ratifican su vigencia y su olfato goleador. Su rendimiento despertó el interés de varios equipos, pero finalmente fue Universidad de Concepción quien logró concretar el regreso de uno de sus atacantes más recordados.

Más allá del impacto deportivo, la llegada de Waterman podría significar un beneficio económico importante para el club. Según informó AS Chile, la FIFA entrega a los clubes alrededor de 18 mil dólares por cada día que un jugador permanezca concentrado con su selección durante una Copa del Mundo. Todo indica que el delantero será convocado por la Selección de Panamá para el Mundial 2026, lo que podría traducirse en al menos 370 mil dólares para el Campanil, una cifra relevante para la planificación institucional.

Este contexto convierte a Cecilio Waterman en una apuesta doble: rendimiento inmediato en cancha y proyección financiera a corto plazo. Para un club que acaba de ascender, contar con un delantero experimentado, goleador y mundialista es una ventaja competitiva de alto valor.

En términos históricos, los números respaldan su trayectoria. Cecilio Waterman ha marcado un total de 120 goles en el fútbol chileno a lo largo de toda su carrera, consolidándose como uno de los panameños más efectivos que han pasado por el balompié de ese país. Un registro que habla de constancia, adaptación y jerarquía.

Con este fichaje, Universidad de Concepción envía un mensaje claro: el regreso a Primera no es solo para competir, sino para soñar en grande. Y con Cecilio Waterman nuevamente en casa, ese sueño tiene goles, experiencia y acento panameño.

