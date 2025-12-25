Así recibieron la Navidad los mundialistas panameños: una fiesta distinta rumbo al Mundial 2026

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Navidad 2025 no fue una más para los futbolistas panameños que defendieron con orgullo los colores de la Selección de Panamá y lograron una clasificación histórica al Mundial de la FIFA 2026.

En medio de agendas exigentes, ligas internacionales y la presión de representar a todo un país, estos guerreros del fútbol panameño encontraron un espacio para celebrar junto a sus seres queridos una fecha cargada de emoción, fe y esperanza.

Porque cuando el fútbol da tanto, la Navidad se vive distinto. Y así lo dejaron ver en sus redes sociales varios de los mundialistas panameños, quienes compartieron momentos íntimos que reflejan unión familiar, agradecimiento y orgullo por lo alcanzado.

Uno de ellos fue Andrés Andrade, defensor clave de Panamá, quien en sus plataformas digitales colgó imágenes junto a su familia, celebrando una noche especial marcada por la cercanía y la gratitud. El zaguero atraviesa un gran momento deportivo en el LASK Linz, club de la Bundesliga de Austria, donde se ha consolidado como una pieza importante. Su Navidad estuvo marcada por la calma, el hogar y la satisfacción de un año redondo tanto a nivel personal como profesional.

Por su parte, Luis “Manotas” Mejía volvió a robar miradas con una postal cargada de simbolismo. En su cuenta de Instagram, el experimentado arquero apareció vestido de Rey Mago, sosteniendo nada menos que la copa de campeón del fútbol uruguayo, conquistada con Nacional de Montevideo. Una imagen que mezcló tradición, alegría y éxito deportivo, reflejando un 2025 inolvidable para el guardameta panameño, quien sigue sumando títulos fuera de casa.

Otro que no dejó pasar la fecha fue Edgar Yoel Bárcenas, uno de los nombres más constantes del proceso mundialista. El mediocampista compartió una foto familiar, acompañada de un mensaje deseando una Feliz Navidad a todo el mundo, reafirmando los valores que lo han caracterizado dentro y fuera de la cancha. Cercanía, humildad y compromiso, sellados en una imagen sencilla pero poderosa.

En el ámbito más íntimo, José Fajardo mostró el lado más hogareño de estas fiestas. El delantero publicó en sus historias de Instagram varias fotos en pijama junto a su familia, transmitiendo calidez y normalidad, recordando que, más allá del alto rendimiento, estos jugadores también disfrutan de los pequeños grandes momentos que ofrece la vida.

Mientras tanto, el siempre carismático Alberto Quintero, conocido popularmente como “Negritime”, optó por una celebración más ruidosa y visual. A través de videos, se observó pirotecnia, luces y un mensaje directo: “Feliz Navidad”, reflejando la alegría colectiva de un país que sueña despierto con su selección.

Y es que este 2025 quedará marcado para siempre en la historia del deporte nacional. La Selección de Panamá consiguió su segunda clasificación a una Copa del Mundo, un logro que cambió la manera de vivir estas fiestas. Para estos futbolistas, esta Navidad fue distinta: con la tranquilidad del deber cumplido y la ilusión de lo que viene.

Porque cuando se logra algo grande, la Navidad se celebra con más orgullo. Y estos mundialistas panameños ya escriben, también fuera de la cancha, una historia que une fútbol, familia y país.