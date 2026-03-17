Garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz: tácticas y amenazas

En una operación de resguardo, los buques de guerra tratarían de proporcionar cobertura a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump está presionando a los aliados de Estados Unidos para que ayuden a asegurar el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo y bloqueado de facto por Irán en respuesta a la ofensiva israelo-estadounidense lanzada el mes pasado.

Trump advirtió el lunes que un "solo terrorista" podría "poner algo en el agua" o disparar un misil contra los buques que transitan por esta estratégica vía marítima que bordea la república islámica.

Afirmó que varios países, que no precisó, se habían comprometido a ayudar, al tiempo que criticó a otros que no estaban "entusiasmados" con hacerlo.

Aquí, un examen de la AFP sobre cómo podría funcionar una misión de escolta, y las amenazas a los buques en el estrecho.

Escolta de buques

En una operación de resguardo, los buques de guerra tratarían de proporcionar cobertura a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz y también responder si se abriera fuego contra los buques comerciales, explicó Jonathan Schroden, director de investigaciones del Center for Naval Analyses, cerca de Washington.

Por el estrecho pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo. En su punto más angosto tiene 54 kilómetros de ancho.

Los buques más pequeños, como destructores y fragatas, serían los más adecuados para la misión de escolta, que también podría incluir cobertura aérea de helicópteros, aviones de ala fija o ambos.

"Buques de superficie de la Armada con cierto grado de apoyo aéreo serían, principalmente, la forma de hacerlo", indicó Schroden.

Minas

La Marina estadounidense escoltó petroleros a través del golfo Pérsico para protegerlos de ataques iraníes durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Las minas fueron una amenaza durante aquella operación y podrían volver a serlo.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos había golpeado a todos los buques iraníes dedicados a la colocación de minas —y destruido a más de 30—, pero que las minas podían transferirse a otras embarcaciones para su despliegue. Schroden también señaló que Irán tenía "múltiples medios para colocar (minas) en el agua".

Trump agregó que Washington no sabía si Irán había colocado alguna mina en el estrecho de Ormuz.

Misiles, drones, lanchas

Washington afirma que la Marina iraní fue en gran medida destruida, pero Teherán dispone de misiles, drones y pequeñas embarcaciones de ataque que también podrían utilizarse para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Las "lanchas pequeñas y embarcaciones de ataque rápido (de Irán) (...) cuentan con una variedad de armamento que podrían lanzar para intentar (...) alcanzar petroleros o buques de guerra a nivel de superficie", afirmó Schroden.

También disponen de "toda una gama de misiles que pueden usar. Y además tienen (...) drones Shahed y otros drones que fabrican y que también podrían usar", añadió, en referencia al amplio arsenal iraní de drones kamikaze.

"Tienen una gran variedad de amenazas que pueden desplegar", concluyó el experto.