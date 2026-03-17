Zelenski viaja esta semana a Londres y Madrid

El viaje de Zelenski a Londres y Madrid se produce cuando la guerra en Ucrania se ha visto eclipsada por las hostilidades en Oriente Medio.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viajará el martes a Londres, antes de desplazarse el miércoles a Madrid, donde se reunirá con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciaron el lunes fuentes gubernamentales.

"Me dirijo al pueblo ucraniano en nombre del Reino Unido. No olvidaremos la guerra en Europa. Nuestra determinación firme de apoyar a Ucrania sigue siendo inquebrantable, y daremos la bienvenida mañana al presidente Zelenski", declaró el ministro británico de Defensa, John Healey, ante el Parlamento de su país.

El primer ministro británico, Keir Starmer, había indicado horas antes que se reuniría "pronto" con Zelenski, a quien ya recibió en Downing Street en diciembre pasado.

El presidente ucraniano se dirigirá luego a España, donde será recibido el miércoles por Pedro Sánchez.

En esta visita, la cuarta del dirigente ucraniano a España desde la invasión rusa a su país en 2022, Zelenski firmará acuerdos y ofrecerá una rueda de prensa conjunta con Sánchez.

Zelenski estará en la capital española un día antes de que se reúnan en Bruselas los líderes de la Unión Europea (UE) para abordar entre otros temas la situación de Ucrania.

El último viaje del presidente ucraniano a España fue en noviembre pasado, con una visita al museo de arte Reina Sofía, en Madrid, para ver el "Guernica", el famoso cuadro de Pablo Picasso, convertido en símbolo de las consecuencias de las guerras para los civiles.

Al comienzo de la invasión rusa, Zelenski comparó el conflicto con la masacre de Guernica, una pueblo del País Vasco español bombardeado en 1937 por la aviación nazi en apoyo a las tropas del militar sublevado Francisco Franco durante la Guerra Civil.

El viaje de Zelenski a Londres y Madrid se produce cuando la guerra en Ucrania se ha visto eclipsada por las hostilidades en Oriente Medio.

Zelenski también fue recibido el viernes por su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Un nuevo ciclo de negociaciones para encontrar una solución al conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha sido aplazado en varias ocasiones y, hasta ahora, no se ha fijado una nueva fecha.