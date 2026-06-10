Mundial BenchClub Summit 2026, un encuentro de los líderes de recursos humanos

El núcleo de las conferencias y mesas de trabajo se enfocó en el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones y las proyecciones tecnológicas para los departamentos de personal.

Ciudad de Panamá/El rol de la gestión del talento en las organizaciones continúa en constante evolución y transformación digital. Con una propuesta diferente y dinámica, se llevó a cabo el Mundial BenchClub Summit 2026 en Panamá, un congreso anual que reunió a líderes de Recursos Humanos de más de 120 empresas para analizar los desafíos del sector, el avance tecnológico y las nuevas metodologías de trabajo.

La edición de este año se estructuró bajo una temática mundialista para ofrecer una experiencia interactiva a los asistentes. El foro se centró en actualizar las competencias de los ejecutivos locales frente a las demandas globales, abordando áreas críticas como la comunicación empresarial, la identificación de empleados de alto potencial y las nuevas normativas de gestión laboral.

El núcleo de las conferencias y mesas de trabajo se enfocó en el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones y las proyecciones tecnológicas para los departamentos de personal. Los expositores internacionales y locales plantearon herramientas de automatización para optimizar los procesos internos sin descuidar el valor del factor humano dentro de las corporaciones.

Mariangela Rosi, directora de BenchClub Panamá, explicó que el objetivo del evento fue presentar de forma disruptiva las innovaciones en inteligencia artificial para organizaciones.

Por su parte, Luciani Mangini, fundador de BenchClub Latinoamérica, destacó que la gestión del talento opera en un balance complejo entre las metas corporativas y el cuidado de los trabajadores.

Finalmente, Ileana Simosa, directora de Recursos Humanos de Copa Airlines, puntualizó que este espacio es clave para conectar con las tendencias mundiales en prácticas de Recursos Humanos aplicadas a las grandes empresas del país.