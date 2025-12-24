Visita mundialista: Afutpa junto a Aníbal Godoy, Luis 'Manotas' Mejía y Gabriel Torres compartieron con niños hospitalizados

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/En un gesto que trasciende el fútbol y refuerza el compromiso social del deporte panameño, los jugadores Luis "Manotas" Mejía, Aníbal Godoy y Gabriel Torres, en coordinación con la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), realizaron una emotiva visita a la Ciudad de la Salud, donde compartieron con niños y niñas hospitalizados durante las fiestas de fin de año.

Los futbolistas llegaron cargados de ilusión, regalos y mensajes de aliento para pequeños pacientes que enfrentan distintos tipos de enfermedades, llevando no solo balones de fútbol autografiados, sino también sonrisas, abrazos y momentos de alegría que marcaron una jornada especial tanto para los niños como para el personal médico.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, AFUTPA destacó el valor simbólico de la visita, resaltando la unión entre quienes defienden al país desde distintos frentes:

“Quienes defienden al país en la cancha compartieron un momento especial con los héroes que lo hacen desde los centros de salud. Más allá de reconocer la invaluable labor del personal sanitario, figuras icónicas de nuestro fútbol como @gabytorres10, @luismanotamejia12 y @a_godoy20 llevaron esperanza en forma de sonrisas, regalos y un cálido compartir este diciembre, acompañando a pequeños y pequeñas guerreras que día a día luchan con todo por seguir adelante”.

Entre los protagonistas estuvo Aníbal Godoy, actual capitán de la Selección de Panamá, referente del vestuario y uno de los líderes históricos del combinado nacional. A su lado, el guardameta Luis Manotas Mejía, quien también ha sido parte fundamental de los procesos recientes del fútbol panameño.

Tanto Godoy como Manotas Mejía formaron parte del histórico plantel que disputó el Mundial de Rusia 2018 y además fueron protagonistas en la clasificación de Panamá a su segundo Mundial, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá 2026, un logro sin precedentes para el fútbol nacional.

Por su parte, Gabriel Torres, delantero emblemático y mundialista en Rusia 2018, también se sumó a esta iniciativa solidaria, reafirmando su compromiso con las causas sociales y con los más necesitados.

Este tipo de acciones refuerzan el rol del futbolista como agente de cambio social, demostrando que el impacto del deporte va más allá de los resultados y que, en fechas tan sensibles como las de fin de año, un gesto de cercanía puede convertirse en una poderosa fuente de esperanza.