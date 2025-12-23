Tomás Rodríguez | Conoce cuántos goles anotó el atacante panameño este 2025

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El atacante panameño Tomás Rodríguez atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. El 2025 se ha convertido en el año de su consolidación internacional, tanto por su impacto goleador con la Selección de Panamá como por su rendimiento sostenido con el Monagas SC de la Liga Profesional de Fútbol de Venezuela, factores que lo han colocado en la órbita de clubes importantes del continente.

Goles con la Selección de Panamá: efectividad en la Copa Oro 2025

Con la Selección Mayor de Panamá, Rodríguez firmó un torneo destacado al marcar 3 goles, todos en la Copa Oro 2025, convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas del combinado nacional. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su movilidad en el último tercio reforzaron su valor dentro del esquema tricolor.

Estos goles no solo sumaron en el marcador, sino que fortalecieron su perfil como delantero confiable en torneos internacionales, un punto clave de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.

Rendimiento con Monagas: un goleador completo en 2025

A nivel de clubes, el panameño ha sido pieza fundamental del Monagas SC, mostrando regularidad en todas las competiciones disputadas:

8 goles en la liga venezolana

1 gol en la copa doméstica

3 goles en la Copa Libertadores

En total, Tomás Rodríguez suma 12 goles con Monagas en 2025, una cifra que confirma su evolución como delantero integral, capaz de marcar tanto en el ámbito local como en escenarios internacionales de alta exigencia.

Análisis estadístico del crecimiento en su valor de mercado

El crecimiento deportivo de Rodríguez se refleja de manera directa en su valor de mercado, que hoy alcanza los 1 millón de euros. La comparación con sus inicios es contundente:

2019 (Alianza FC – LPF de Panamá): 75 mil euros

2025 (Monagas SC / Selección de Panamá): 1 millón de euros

📊 Incremento absoluto: +925,000 euros

📈 Aumento porcentual: +1,233 %

Este salto del 1,233 % en su cotización evidencia una progresión sostenida, impulsada por minutos, goles, exposición internacional y continuidad competitiva.

Situación contractual: Olimpia se baja y Saprissa toma ventaja

En el plano del mercado de fichajes, la novela sigue abierta. Olimpia de Paraguay decidió desistir de las negociaciones, mientras que el Deportivo Saprissa habría tomado ventaja en la carrera por el delantero panameño. Según el periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera, dos factores fueron determinantes:

Cuando Olimpia estaba cerca de un acuerdo con el representante, la información se filtró desde Panamá y el club costarricense cuadruplicó la oferta económica.

La nueva propuesta del Club Sporting San Miguelito exigía que Olimpia cediera los derechos económicos FIFA en caso de una eventual convocatoria al Mundial 2026.

Ante este escenario, Olimpia dio por terminadas las negociaciones. Rodríguez viajó este día a Costa Rica, aunque no existe aún un anuncio oficial sobre su futuro.

Un delantero en plena proyección

Mientras se define su próximo destino, Tomás Rodríguez continúa consolidándose como uno de los atacantes panameños más cotizados del momento, con números que respaldan su presente y un mercado que reconoce su crecimiento. El 2025 ya es, sin discusión, el año que lo catapultó al plano internacional.

