Embajada de EEUU en Bagdad enfrenta ataque con drones y cohetes

Un nuevo ataque con drones y cohetes alcanzó la mañana del martes la embajada estadounidense en Bagdad, informó una fuente de seguridad.

Un periodista de la AFP informó haber visto humo negro después de una explosión en el complejo de la embajada, así como la defensa aérea interceptando un dron.

La fuente de seguridad dijo que "tres drones y cuatro cohetes atacaron la embajada, con al menos un dron que se estrelló dentro de la sede".

El ataque ocurrió horas después de que la defensa aérea impidiera un ataque con cohetes contra la embajada.

Además, al menos cuatro personas murieron el martes por el lanzamiento de misiles contra una casa en la capital iraquí Bagdad, que horas antes fue el blanco de ataques dirigidos a un complejo de la embajada estadounidense, informó una fuente de seguridad.

Un funcionario iraquí dijo a la AFP que, según los primeros indicios, el ataque fue contra asesores iraníes que trabajan con grupos allegados a Teherán.

Fuentes de grupos armados proiraníes confirmaron el bombardeo en el barrio acomodado de Jadriya, y que la casa albergaba a asesores iraníes.

El hecho ocurrió poco después de un nuevo ataque con drones y cohetes contra la embajada estadounidense en Bagdad, donde al menos un dron se estrelló dentro del complejo diplomático y los restantes fueron interceptados por la defensa aérea.

La noche del lunes, un dron cayó sobre un hotel de lujo de Bagdad, sin causar heridos, antes de que se produjera un ataque contra la embajada estadounidense en la Zona Verde de la ciudad, el área fortificada de la capital iraquí.

Cuatro cohetes lanzados contra la sede diplomática fueron derribados, según un responsable de seguridad.

Un periodista de la AFP vio que la defensa antiaérea de la embajada interceptaba los proyectiles cerca del recinto.

Estos ataques se producen después de que el grupo armado proiraní Brigadas de Hezbolá anunciara la "muerte como mártir" de su "responsable de seguridad".

Irak se ha visto arrastrado al conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

El primer ministro Mohamed Shia al Sudani, jefe de las fuerzas armadas, condenó los ataques, también uno contra un yacimiento petrolífero del sur, y los calificó de amenazas para la "seguridad y la estabilidad" de su país.

Grupos locales que apoyan a Irán reivindican a diario ataques con drones contra militares estadounidenses o instalaciones petroleras, mientras que estas facciones armadas son blanco de ataques atribuidos a Washington oa Israel.

El lunes por la noche, periodistas de la AFP escucharon una primera explosión, tras lo cual, un testigo vio un incendio en el tejado de un hotel situado en la Zona Verde, donde se encuentran representaciones diplomáticas, instituciones internacionales y organismos gubernamentales.

El Ministerio del Interior indicó que un "dron" había "caído" sobre el hotel Al Rasheed, después de haber informado del impacto de un "proyectil". "El incidente no ha causado víctimas ni daños materiales".