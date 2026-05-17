Un ataque con dron cerca de una central nuclear de Emiratos desata un incendio

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que el dron que alcanzó la instalación de energía es uno de los tres aparatos que entraron "desde la frontera occidental".

Emiratos Árabes Unidos/Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos este domingo, informaron las autoridades, que no reportaron heridos ni un aumento de la radiactividad.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que el dron que alcanzó la instalación de energía es uno de los tres aparatos que entraron "desde la frontera occidental".

El proyectil impactó "en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la zona de Al Dhafra".

"Se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen de los ataques, y se darán a conocer novedades una vez concluidas las investigaciones", añadió el Ministerio.

En Irak hay grupos armados respaldados por Irán equipados con drones, y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también poseen drones de combate.

Emiratos condenó enérgicamente el ataque y señaló que "constituye una peligrosa escalada". Arabia Saudita también condenó el ataque y afirmó que constituye "una amenaza para la estabilidad de la región".

La central entró en servicio en 2020 y se encuentra a 200 kilómetros al oeste de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, cerca de la frontera con Arabia Saudita y Catar.

Suministra hasta una cuarta parte de las necesidades eléctricas de este país rico en petróleo, informó en 2024 la empresa estatal Emirates Nuclear Energy Company.

Emiratos Árabes Unidos fue el segundo país de la región en construir una central nuclear, después de Irán, y el primero del mundo árabe.

Más temprano, la oficina de medios de Abu Dabi informó que las autoridades "intervinieron después de un incendio ocurrido en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la planta nuclear de Barakah (...) como resultado de un ataque con dron".

"No se reportaron heridos y no se observó ningún impacto en los niveles de seguridad radiológica", señaló la oficina.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), condenó el ataque y expresó "su profunda preocupación".

"Cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable", afirmó en un mensaje en X.

Emiratos Árabes Unidos ha acusado recientemente a Irán de estar detrás de los ataques contra su infraestructura energética y económica.

Teherán lanzó ataques de represalia en toda la región después de que Estados Unidos e Israel bombardearan su territorio el 28 de febrero.