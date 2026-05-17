Resultados del sorteo de la lotería del domingo 17 de mayo de 2026
Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 17 de mayo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 17 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 1746
Letras: BCDB
Serie: 7
Folio: 1
Segundo premio: 5587
Tercer premio: 2682