Resultados del sorteo de la lotería del domingo 17 de mayo de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 17 de mayo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 17 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 1746

Letras: BCDB

Serie: 7

Folio: 1

Segundo premio: 5587

Tercer premio: 2682

Resultados del sorteo del domingo 17 de mayo de 2026