Panamá Sub17 se estrena con triunfo en el torneo Canteras de América

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección Sub-17 de Panamá arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo Internacional Canteras de América 2026 luego de derrotar 1-0 al club peruano Alianza Lima en un disputado encuentro celebrado en Rosario, Argentina.

El equipo dirigido por Felipe Baloy mostró orden táctico, intensidad y personalidad para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo C de la competencia, en la que también participan Paraguay y Peñarol.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 63, cuando el delantero panameño Thiago Chalmers convirtió desde el punto penal para darle el triunfo a la representación canalera en un partido muy cerrado y de alta exigencia física.

Panamá inicia con victoria en Rosario

La Sub-17 panameña logró manejar la presión durante gran parte del compromiso y supo aprovechar una de las oportunidades más claras del encuentro para quedarse con la victoria frente al conjunto peruano.

El gol de Thiago Chalmers terminó marcando la diferencia en favor de los dirigidos por Felipe Baloy, quienes ahora toman confianza de cara a los próximos desafíos del certamen juvenil.

Con este resultado, Panamá suma un arranque positivo en un torneo internacional que reúne a importantes academias y selecciones juveniles del continente, sirviendo además como una valiosa plataforma para el desarrollo de nuevos talentos.

Próximo reto ante Peñarol

La selección panameña volverá a la acción este lunes 18 de mayo cuando se mida ante el histórico club uruguayo Peñarol, en otro duelo clave por las aspiraciones de avanzar a las semifinales del campeonato.

Los mejores equipos de cada grupo y el mejor segundo lugar clasificarán a la siguiente ronda, mientras que la gran final del Torneo Internacional Canteras de América 2026 se disputará el próximo 22 de mayo.

Panamá buscará mantener el buen nivel mostrado en su debut y seguir soñando con alcanzar nuevamente una final, tal como ocurrió en la edición de 2023, cuando terminó como subcampeón del torneo.

Convocatoria de Panamá Sub-17

Porteros

Adamir Aparicio – Plaza Amador

Luis López – Academia Costa del Este

Defensas

Arian Reyes – Indy Eleven Pro AC (Estados Unidos)

Alberto Adams – Plaza Amador

Gian Carlos Alemán – Plaza Amador

Renso Reyes – Club Atlético Independiente

Neir Marrugo – Club Atlético Independiente

Stephen Domínguez – Sporting San Miguelito

Ian Carlos Centella – Panama City FC

Gabriel Quiroz – Tauro FC

Volantes

Lucas Norte – Plaza Amador

Lucio Ceballos – Sporting San Miguelito

Alí Farmat – Academia Costa del Este

Joseph Choy – Academia Costa del Este

Alexander Tull – Club Atlético Independiente

Moisés Cabezas – Tauro FC

Joseph López – San Francisco FC

Oliver Pinzón – CD Universitario

Cristian Morán – UMECIT FC

Delanteros