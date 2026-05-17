Panamá Sub17 se estrena con triunfo en el torneo Canteras de América
Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/La selección Sub-17 de Panamá arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo Internacional Canteras de América 2026 luego de derrotar 1-0 al club peruano Alianza Lima en un disputado encuentro celebrado en Rosario, Argentina.
El equipo dirigido por Felipe Baloy mostró orden táctico, intensidad y personalidad para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo C de la competencia, en la que también participan Paraguay y Peñarol.
El único tanto del compromiso llegó al minuto 63, cuando el delantero panameño Thiago Chalmers convirtió desde el punto penal para darle el triunfo a la representación canalera en un partido muy cerrado y de alta exigencia física.
Panamá inicia con victoria en Rosario
La Sub-17 panameña logró manejar la presión durante gran parte del compromiso y supo aprovechar una de las oportunidades más claras del encuentro para quedarse con la victoria frente al conjunto peruano.
El gol de Thiago Chalmers terminó marcando la diferencia en favor de los dirigidos por Felipe Baloy, quienes ahora toman confianza de cara a los próximos desafíos del certamen juvenil.
Con este resultado, Panamá suma un arranque positivo en un torneo internacional que reúne a importantes academias y selecciones juveniles del continente, sirviendo además como una valiosa plataforma para el desarrollo de nuevos talentos.
Próximo reto ante Peñarol
La selección panameña volverá a la acción este lunes 18 de mayo cuando se mida ante el histórico club uruguayo Peñarol, en otro duelo clave por las aspiraciones de avanzar a las semifinales del campeonato.
Los mejores equipos de cada grupo y el mejor segundo lugar clasificarán a la siguiente ronda, mientras que la gran final del Torneo Internacional Canteras de América 2026 se disputará el próximo 22 de mayo.
Panamá buscará mantener el buen nivel mostrado en su debut y seguir soñando con alcanzar nuevamente una final, tal como ocurrió en la edición de 2023, cuando terminó como subcampeón del torneo.
Convocatoria de Panamá Sub-17
Porteros
- Adamir Aparicio – Plaza Amador
- Luis López – Academia Costa del Este
Defensas
- Arian Reyes – Indy Eleven Pro AC (Estados Unidos)
- Alberto Adams – Plaza Amador
- Gian Carlos Alemán – Plaza Amador
- Renso Reyes – Club Atlético Independiente
- Neir Marrugo – Club Atlético Independiente
- Stephen Domínguez – Sporting San Miguelito
- Ian Carlos Centella – Panama City FC
- Gabriel Quiroz – Tauro FC
Volantes
- Lucas Norte – Plaza Amador
- Lucio Ceballos – Sporting San Miguelito
- Alí Farmat – Academia Costa del Este
- Joseph Choy – Academia Costa del Este
- Alexander Tull – Club Atlético Independiente
- Moisés Cabezas – Tauro FC
- Joseph López – San Francisco FC
- Oliver Pinzón – CD Universitario
- Cristian Morán – UMECIT FC
Delanteros
- Joshua Gómez – San Francisco FC
- Thiago Chalmers – Plaza Amador
- Joshua Payton – Southern Soccer AC (Estados Unidos)