Julio Dely Valdés lamentó el descenso del Real Oviedo en España

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La leyenda del fútbol panameño y referente histórico del Real Oviedo, Julio César Dely Valdés, ha concedido una entrevista al Diario AS donde analiza la delicada situación que atraviesa el Real Madrid.

El exdelantero, que marcó una época en España anotando 40 goles con el conjunto asturiano, se muestra tajante ante la actual crisis de resultados y de vestuario que vive el club merengue.

Otras noticias: Tomás Rodríguez causa sensación en Deportivo Saprissa, reacciones de aficionados y prensa tica

El factor Ancelotti y el caos en el vestuario Para Dely Valdés, la ausencia de Carlo Ancelotti es clave en el declive madrileño. El panameño asegura que bajo el mando del técnico italiano no se habrían producido los actuales roces internos ni el mal ambiente, calificando a Ancelotti como un "maestro" en la gestión de grupos. En este sentido, calificó de "grave" e inaudito el enfrentamiento entre Tchouameni y Valverde, que terminó con el jugador uruguayo en el hospital.

Como solución a corto plazo para restaurar la disciplina, Dely apunta a José Mourinho como el perfil ideal para "poner orden" y controlar el ego de las estrellas.

Debate de estrellas: Mbappé frente a Vinicius En el plano estrictamente deportivo, el exgoleador se decantó por Kylian Mbappé sobre Vinicius Jr., argumentando que el francés es un jugador mucho más "letal" y con mayor instinto de cara a portería. No obstante, lanzó un aviso sobre la actitud del astro francés, señalando que en momentos de crisis es vital ser "discreto" y guardar las apariencias para reconquistar a la afición.

Actualidad y miras al Mundial 2026 Lejos de los terrenos de juego españoles, Dely Valdés se mantiene activo dirigiendo en Costa Rica y preparándose para ser comentarista televisivo durante la próxima cita mundialista. Respecto al Mundial 2026, el "Panagol" confía en que la Selección de Panamá pueda dar la sorpresa en un grupo compartido con Inglaterra, Croacia y Ghana, mientras sitúa a España, Francia y Portugal como las grandes favoritas al título.

Finalmente, el panameño no ocultó su tristeza por el reciente descenso del Real Oviedo, club donde fue inmensamente feliz y al que sigue vinculado emocionalmente décadas después de su icónico gol al Real Madrid en la Navidad del 98.

Otras noticias: Mundial 2026 | Selección de Panamá: Conoce cuándo revelarán la lista de 26 jugadores

Tristeza en el corazón asturiano: Dely Valdés lamenta el descenso del Real Oviedo

El legendario exdelantero panameño Julio César Dely Valdés, considerado uno de los mejores extranjeros en la historia del Real Oviedo, ha expresado su profundo pesar tras confirmarse la pérdida de categoría del conjunto azul,. El "Panagol", quien anotó 40 goles con la camiseta oviedista entre 1997 y 2000, mantiene un vínculo emocional intacto con el club donde asegura haber sido "muy feliz",.

En sus declaraciones, Dely Valdés calificó la situación como una "enorme pena", especialmente tras el largo periodo de espera que tuvo que afrontar el equipo para regresar a la élite. El panameño fue tajante al afirmar que tanto el club como su afición son "de Primera" y que merecen un presente mejor que el que les ha tocado vivir en esta campaña.

El actual entrenador también reflexionó sobre la naturaleza cíclica del fútbol, señalando que lo que hace apenas un año era euforia por los éxitos alcanzados, hoy se ha transformado en tristeza por el descenso. A pesar de sus compromisos actuales en Costa Rica y su preparación para el Mundial 2026, Dely confirmó que sigue muy de cerca la actualidad del equipo asturiano, dejando claro que su etapa en el viejo Tartiere lo marcó profundamente.