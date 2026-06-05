Panamá vs Jamaica previa| 'Sele' Femenina se prueba ante las 'Reggae Girlz' en partido amistoso
¡HOY! Panamá vs Jamaica, partido amistoso entre selecciones femeninas previo a eliminatorias al Mundial Brasil 2027, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/La Selección Femenina de Panamá volverá a presentarse ante su afición este viernes 5 de junio cuando reciba a Jamaica en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido amistoso internacional que servirá como una importante evaluación de cara al compromiso más trascendental del año: el enfrentamiento ante Canadá en el Campeonato Concacaf W de noviembre, clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.
El encuentro, programado para las 8:00 p.m., será el primero de una serie de dos amistosos entre panameñas y jamaicanas durante la fecha FIFA de junio. Ambos compromisos forman parte de la preparación diseñada por el cuerpo técnico encabezado por la española María Antonia 'Toña' Is, con el objetivo de consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar variantes tácticas antes del reto continental.
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Panamá llega a esta ventana internacional con la confianza en alto después de completar una destacada fase clasificatoria de Concacaf, en la que finalizó como líder invicta de su grupo para asegurar su presencia en la fase final del Campeonato Concacaf W. Ahora, el siguiente escalón será Canadá, una de las principales potencias del fútbol femenino de la región, en un duelo de eliminación directa programado para noviembre.
Por ello, Jamaica representa un examen de gran exigencia. Las 'Reggae Girlz' se han consolidado en los últimos años como una de las selecciones más competitivas del área, alcanzando los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 y manteniéndose entre las mejores selecciones de Concacaf.
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Para las panameñas, el desafío no solo pasa por obtener un buen resultado, sino por medir su nivel competitivo ante un rival de características similares a las que encontrarán en la fase final del Campeonato Concacaf W. La convocatoria de Toña Is combina experiencia internacional con jóvenes talentos de la Liga de Fútbol Femenino, una mezcla que busca fortalecer la identidad de juego de un equipo que continúa evolucionando tras su histórica participación en la Copa Mundial de 2023.
El Rommel Fernández será nuevamente el escenario donde la selección femenina intentará acercarse a otro capítulo histórico. Con Brasil 2027 en el horizonte, cada minuto de competencia adquiere valor, y el amistoso ante Jamaica aparece como una oportunidad ideal para afinar detalles antes de afrontar el reto más importante del ciclo: vencer a Canadá y dar un paso decisivo hacia una nueva clasificación mundialista.
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Convocatoria
PORTERAS
Yenith Bailey / Santa Fe F
Farissa Córdoba / Umecit FC
María Cervantes / Atl. Nacional
DEFENSAS
Arlén Hernández / Santa Fe FC
Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)
Hilary Jaén / UMass Lowell (USA)
Rebeca Espinosa / Santa Fe FC
Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)
Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)
Vilma García / FC Chorrillo
VOLANTES
Alexis Pashales / West Virginia (USA)
Deysiré Salazar / FC Chorrillo
Karla Riley / U. De Chile (CHI)
Aldrith Quintero / Alhama FC (ESP)
Schiandra González
Carmen Montenegro
DELANTERAS
Sherline King / Oklahoma St. (USA)
Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí
Riley Tanner / Sydney FC (AUS)
Emily Cedeño / FC Chorrillo
Analía Arosemena / Umecit FC
Ana Quintero / U. South Florida (USA)
Saichel Rivera / Atl. Nacional
Katherin Parris