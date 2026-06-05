Panamá vs Jamaica previa| 'Sele' Femenina se prueba ante las 'Reggae Girlz' en partido amistoso

Panamá/La Selección Femenina de Panamá volverá a presentarse ante su afición este viernes 5 de junio cuando reciba a Jamaica en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido amistoso internacional que servirá como una importante evaluación de cara al compromiso más trascendental del año: el enfrentamiento ante Canadá en el Campeonato Concacaf W de noviembre, clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El encuentro, programado para las 8:00 p.m., será el primero de una serie de dos amistosos entre panameñas y jamaicanas durante la fecha FIFA de junio. Ambos compromisos forman parte de la preparación diseñada por el cuerpo técnico encabezado por la española María Antonia 'Toña' Is, con el objetivo de consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar variantes tácticas antes del reto continental.

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Panamá llega a esta ventana internacional con la confianza en alto después de completar una destacada fase clasificatoria de Concacaf, en la que finalizó como líder invicta de su grupo para asegurar su presencia en la fase final del Campeonato Concacaf W. Ahora, el siguiente escalón será Canadá, una de las principales potencias del fútbol femenino de la región, en un duelo de eliminación directa programado para noviembre.

Por ello, Jamaica representa un examen de gran exigencia. Las 'Reggae Girlz' se han consolidado en los últimos años como una de las selecciones más competitivas del área, alcanzando los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 y manteniéndose entre las mejores selecciones de Concacaf.

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Para las panameñas, el desafío no solo pasa por obtener un buen resultado, sino por medir su nivel competitivo ante un rival de características similares a las que encontrarán en la fase final del Campeonato Concacaf W. La convocatoria de Toña Is combina experiencia internacional con jóvenes talentos de la Liga de Fútbol Femenino, una mezcla que busca fortalecer la identidad de juego de un equipo que continúa evolucionando tras su histórica participación en la Copa Mundial de 2023.

El Rommel Fernández será nuevamente el escenario donde la selección femenina intentará acercarse a otro capítulo histórico. Con Brasil 2027 en el horizonte, cada minuto de competencia adquiere valor, y el amistoso ante Jamaica aparece como una oportunidad ideal para afinar detalles antes de afrontar el reto más importante del ciclo: vencer a Canadá y dar un paso decisivo hacia una nueva clasificación mundialista.

Convocatoria

PORTERAS

Yenith Bailey / Santa Fe F

Farissa Córdoba / Umecit FC

María Cervantes / Atl. Nacional

DEFENSAS

Arlén Hernández / Santa Fe FC

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / UMass Lowell (USA)

Rebeca Espinosa / Santa Fe FC

Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)

Vilma García / FC Chorrillo

VOLANTES

Alexis Pashales / West Virginia (USA)

Deysiré Salazar / FC Chorrillo

Karla Riley / U. De Chile (CHI)

Aldrith Quintero / Alhama FC (ESP)

Schiandra González

Carmen Montenegro

DELANTERAS

Sherline King / Oklahoma St. (USA)

Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Emily Cedeño / FC Chorrillo

Analía Arosemena / Umecit FC

Ana Quintero / U. South Florida (USA)

Saichel Rivera / Atl. Nacional

Katherin Parris